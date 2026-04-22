Erfaren skoladministratör
2026-04-22
Om arbetsplatsen
Västerängsskolan är en F-9 skola som ligger centralt i Bålsta. Skolan är omgiven av skog och fina friluftsområden med gott om plats för lek och utomhusaktiviteter. Skolan har gångavstånd till både pendeltåg, simhall och ishall. Västerängsskolan omfattar elever från förskoleklass till och med skolår 9 samt fritidsverksamhet. Det finns två klasser per årskurs från förskoleklassen till åk 9.
Skolan kännetecknas av ett relationellt arbetssätt där trygghet, trivsel och en tillgänglig lärmiljö står i fokus. Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sina behov. Skolan arbetar efter ett skolövergripande program som ska främja en inkluderande skola genom positivt lärandestöd för alla (IBIS - inkluderande beteendestöd i skolor).
Som skoladministratör på Västerängsskolan har du en central och betydelsefull roll i skolans dagliga verksamhet. Du är ofta den första kontakten för elever, vårdnadshavare, personal och externa aktörer och bidrar till att skapa trygghet, struktur och professionalism i alla möten.
Tjänsten innebär ett brett och självständigt administrativt uppdrag där du arbetar nära rektor och skolledning. Du har en viktig funktion i att säkerställa att skolans administrativa processer fungerar effektivt och rättssäkert - och i att vidareutveckla dem när behov uppstår.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Personal-, elev- och ekonomiadministration, exempelvis elevregistrering, betygshantering, fakturering, utbetalningar och administrativt stöd i budgetarbete.
Systemadministration och arbete i flera olika verksamhetssystem.
Administrativ service och stöd till elever, vårdnadshavare, personal och skolledning.
Självständigt arbete med att utveckla, kvalitetssäkra och följa upp administrativa rutiner och arbetssätt.
Samverkan med stödfunktioner inom barn- och utbildningsförvaltningen.
Allmän kontors- och verksamhetsadministration vid behov.
VikarieanskaffningKvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du arbetar självständigt, slutför det du påbörjar och hanterar även perioder med högt tempo på ett professionellt och lösningsorienterat sätt.
Du är serviceinriktad, kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa kontakter. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och bidrar till ett positivt och prestigelöst arbetsklimat.
Krav för tjänsten:
Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av ekonomiadministration och arbete med budget, uppföljning och ekonomiskt underlag
God systemvana inom personal-, elev- och/eller ekonomiadministration
God administrativ och kommunikativ förmåga
För arbete inom skola krävs utdrag ur belastningsregistret enligt skollagen.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241), https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Centrumleden 1 (visa karta
)
746 80 BÅLSTA Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan Kontakt
Nina Lagerstrand nina.lagerstrand@habo.se 0171-52861 Jobbnummer
9869498