Erfaren Skjutstativförare
NN Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Vetlanda Visa alla lagerjobb i Vetlanda
2026-07-23
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NN Bemanning & Rekrytering AB i Vetlanda
, Eksjö
, Nässjö
, Hultsfred
, Vimmerby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Som truckförare arbetar du självständigt med att plocka och packa varor i lagermiljö. Arbetet innebär att hantera order utifrån en plocklista via orderhanteringssystem. Du kommer även att arbeta nära med både in- och utleveranser.
Varje truckförare ansvarar för sin egen plocklista och arbetar utifrån angivna tidsramar. Det är en varierande och utvecklande roll där du har möjlighet att växa med uppgifterna - beroende på din vilja, drivkraft och kompetens.Arbetsuppgifter
Registrering och scanning av produkter i affärssystem
Samordning och plockning av varor enligt plocklista
Lastning och lossning kan förekommaProfil
Den här rollen passar dig som är stresstålig, noggrann och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du trivs i ett högt tempo och har god förståelse för logistik- och lagerflöden, vilket du har tillägnat dig genom tidigare arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt kunskap inom orderhantering är meriterande och ses som ett stort plus.Om företaget
Hos vår kund får du möjligheten att arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och utveckling står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team med god sammanhållning och långsiktiga utvecklingsmöjligheter.Om företaget
NN Bemanning & Rekrytering är ett bemannings- och rekryteringsföretag med stark lokal förankring och rikstäckande verksamhet. Vi är anslutna till Almega Kompetensföretagen och omfattas av kollektivavtal, vilket innebär att vi följer branschens regler, kvalitetskrav och etiska riktlinjer. Detta skapar trygghet för såväl våra kunder som våra medarbetare.
Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens på rätt plats – faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten. Med kontor i Vetlanda och Eksjö finns vi nära kunder och kandidater i Höglandet, samtidigt som vi levererar bemannings- och rekryteringslösningar till företag över hela Sverige.
Vi tillsätter såväl kollektivanställda som tjänstemän och erbjuder flexibla lösningar anpassade efter varje kunds unika behov. Oavsett om det gäller kortsiktiga bemanningslösningar eller långsiktiga rekryteringar strävar vi efter att leverera hög kvalitet i varje uppdrag.
Är du redo att ta nästa steg i karriären? Vi hjälper dig att hitta nya möjligheter och arbetar aktivt för att utveckla och ta tillvara din kompetens genom spännande uppdrag och värdefull arbetslivserfarenhet.
Sedan starten har vi etablerat samarbeten med över 20 nöjda kunder. Genom vårt engagemang, vår lyhördhet och vår flexibilitet fortsätter vi att växa tillsammans med våra kunder och kandidater. Vår spetskompetens finns inom industri, lager, logistik och entreprenad, där vi dagligen hjälper företag att hitta rätt kompetens och kandidater att hitta rätt arbetsplats.
Vad NNBR Erbjuder:
Tjänsten som truckförare är en hyr-bemanning under 6 månaders provanställd.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan – tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@nnbr.se
eller 076-199 74 34 – vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
• Kollektivavtal och schyssta villkor
• Möjlighet till personlig utveckling
• Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
• Marknadsmässig lön
• En spännande och varierande roll
• Engagerade kollegor och god sammanhållning
• Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NN Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559575-6833), https://nnbr.se/
Stationsgatan 4D (visa karta
)
574 31 VETLANDA Kontakt
Hassan Nqila hassan@nnbr.se +46 76 199 74 34 Jobbnummer
10010379