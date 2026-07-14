Erfaren Servitör / Servitris Till Myra (tills Vidare)
Myra Restaurang AB / Servitörsjobb / Åre Visa alla servitörsjobb i Åre
2026-07-14
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Vi på MYRA söker en servitör/servitris som vill bli en del av vårt team.
Hos oss står gästen, maten och känslan i fokus – och vi letar efter dig som gillar att ge det lilla extra. Som på riktigt är intresserad av mat, dryck och smak i kombination av vår mat. Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som en del av vårt serviceteam arbetar du både lunch, kvällar och helger. Du är en viktig del av helhetsupplevelsen och jobbar nära köket.
Vi har så gott som öppet hela året, med justerade öppettider som är anpassade eter säsongen under året. Intensiva perioder är under sommar och vintersäsong.
Vi söker dig som:
Har ett äkta nyfikenhet och kunskap om mat och dryck
• Vin. Vet skillnaden mellan en Ripasso och en Pinot Noir.
• Blanda drinkar och smaksättning är dig naturligt.
Flexibel och trivs med varierande arbetstider och arbetsuppgifter.
Service, har känsla för bemötande och nöjda gäster
Har boende i Duved med omnejd
Hos oss får du:
Jobba i ett litet, sammansvetsat team
Vara delaktig i en restaurang med höga ambitioner
Möjlighet att utvecklas inom service, dryck och bar
En arbetsplats där kvalitet och personlighet är viktigt
Om MYRA
MYRA är en modern restaurang i Duved med fokus på säsong, råvara och maten. Vi drivs av passion för mat, dryck och service – och av att skapa något vi själva är stolta över.
Vi går åt att bli en restaurang som har öppet året om. Så hos oss har du möjlighet att få en anställning som varar året om.
Låter det som något för dig?
Maila in din ansökan och märk: Ansökan Servitör/Servitris.
Vi rekryterar löpande – välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Märk ansökan med: Ansökan Servitris/Servitör
E-post: maria@restaurangMYRA.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Myra Restaurang AB
(org.nr 559460-8167)
Karolinervägen 23 (visa karta
)
837 71 DUVED Jobbnummer
10002903