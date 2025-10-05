Erfaren servitör/servitris till italiensk restaurang
2025-10-05
Servitör/Servitris till Tipico - Italiensk restaurang på Gustav Adolfs Torg, Malmö
Älskar du italiensk mat, god service och att skapa trivsel för gäster?
Tipico söker en erfaren servitör eller servitris till vårt team i hjärtat av Malmö.
Vi letar efter dig som har ett genuint intresse för italiensk mat och kultur, och som gärna pratar både svenska och italienska. Du trivs i en miljö med högt tempo, glada kollegor och mycket hjärta.
Vi erbjuder:
En halvtidstjänst i en varm och familjär atmosfär
Möjlighet att arbeta med äkta italienska råvaror och traditioner
Ett sammansvetsat team där service och kvalitet står i centrum
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering
Är positiv, ansvarstagande och serviceinriktad
Har god kommunikationsförmåga på svenska och italienska
Låter det som du? Skicka din ansökan bli en del av vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: majida@tipicomalmo.se
Tipico Italiano AB (org.nr 559474-9003), https://www.tipicomalmo.se/
Lilla Nygatan 11
)
211 39 MALMÖ
Majida Laaroubi majida@tipicomalmo.se Jobbnummer
9540883