Erfaren servicetekniker till Göteborg
2026-03-09
Vill du spela en nyckelroll i arbetet med avancerad pumpteknik och arbeta med service och underhåll av industriell utrustning? Vi söker dig som vill vara med i servicearbetet där dina kunskaper och din kreativitet bidrar till ständiga förbättringar och ökade kundrelationer.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som serivcetekniker hos vår kund erbjuds du en teknisk servicetjänst inom vatten- och avloppsområdet, där kvalitet, samarbete och kundnytta står i fokus. Rollen utmärks av variation mellan verkstadsarbete och arbete ute hos kund. Du blir en del av ett litet team med hög teknisk kompetens där det finns goda möjligheter till långsiktig utveckling. Dina arbetsuppgifter
Service, felsökning och reparation av pumpar och tillhörande utrustning, både i verkstad och ute hos kund
Mekaniskt arbete samt grundläggande el- och automationsrelaterad felsökning
Provkörning, testning och kvalitetskontroll av utrustning
Kundkontakt i samband med servicebesök, med fokus på ett lösningsorienterat och professionellt bemötande
Samarbete i team samt bidrag till förbättringar av arbetssätt, processer och verkstadsrutiner
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av tekniskt service-, underhålls- eller reparationsarbete
Har grundläggande elkunskaper och förståelse för teknisk felsökning
Har B-körkort (manuell växellåda)
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Trivs i en serviceinriktad roll med kundkontakt och varierande arbetsmiljöer
Jobbat med pumpar tidigare
Det är meriterande om du har
Relevanta certifikat, exempelvis heta arbeten och fallskyddsutrustning
Har en teknisk utbildning inom el, automation eller relevant arbetslivserfarenhet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Socialt självsäker
Ansvarstagande
Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
