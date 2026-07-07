Erfaren servicetekniker till fältarbete - Linköping
Swecon Anläggningsmaskiner AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2026-07-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swecon Anläggningsmaskiner AB i Linköping
, Örebro
, Skövde
, Jönköping
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Vill du bygga din framtid och utvecklas inom ett marknadsledande företag med Volvos starka varumärke inom anläggningsmaskiner? Då kan du vara den vi söker!
Som servicetekniker ute på fält hos Swecon i Linköping kommer du att arbeta med service och reparationer på Volvos entreprenadmaskiner. Arbetet innefattar allt från montage av olika utrustningar, akuta reparationer till förebyggande underhåll och arbetet utförs i första hand på plats hos kunden men även på vår anläggning. Du kommer att jobba i team som stöttar varandra och du är självklart delaktig i utvecklingen av arbetsuppgifterna och verksamheten. Vi ser till att du redan från start får de utbildningar du behöver inom Volvo CEs maskiner för att du ska klara dina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Det kan även förekomma arbete på Volvo Pentas Industrimaskiner samt Ammanns väganläggningsmaskiner.
Vi söker nu dig som främst vill arbeta med service och reparationer ute på fält hos våra kunder och har erfarenhet av detta.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Swecon erbjuder dig.Ett spännande och fartfyllt arbete som ger utrymme för frihet, initiativtagande och eget ansvar. Du har många kontaktytor både externt och internt, och tas emot av ett härligt gäng nya kollegor.
På Swecon är mångfald, jämlikhet och inkludering mer än ord – det är ett åtagande. Vi tror att genom att omfamna olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder blir vi starkare.
För att lyckas och trivas i rollen
Har du:
Ett genuint maskin- och motorintresse - bilar, entreprenadmaskiner, lastbilar, traktorer
Kunskap inom el, teknik och hydraulik
Behärskar svenska i såväl tal som skrift
Kunskaper i engelska
Goda datorkunskaper
Körkort B
Är du:
Strukturerad
Kreativ och lösningsorienterad
Ansvarstagande och självgående
Serviceminded och gillar att samarbeta med andra
Kundfokuserad och förtroendeingivande
Vi erbjuder digEtt spännande och fartfyllt arbete som ger utrymme för frihet, initiativtagande och eget ansvar. Du har många kontaktytor både externt och internt, och tas emot av ett härligt gäng nya kollegor.
Placering
Du utgår från anläggningen i Linköping.
Så här ansöker duDu ansöker till tjänsten online. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 2026-08-30.
Kontaktuppgifter
John Svensson, platschef, +46105566025Elvis Hodzic, fackligt kontaktombud IF Metall, +46105563547
Välkommen med din ansökan!
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Volvo CE och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 34 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
Swecon Anläggningsmaskiner AB omsätter cirka 5,6 miljarder kronor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swecon Anläggningsmaskiner AB
(org.nr 556575-1137)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swecon Jobbnummer
9995020