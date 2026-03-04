Erfaren servicetekniker till fält, Skövde
Drömmer du om att utvecklas i ett marknadsledande företag med Volvos starka varumärke inom anläggningsmaskiner? Då kan du vara den vi söker! Hos oss får du chansen att växa i en trygg och inspirerande arbetsmiljö, där säkerhet, gemenskap, utveckling och mångfald är självklarheter. Som servicetekniker blir du en nyckelperson i ett team som gör skillnad - varje dag. Tillsammans gör vi livet med Volvos anläggningsmaskiner enklare, smartare och mer hållbart.
Vad innebär rollen?
Du kommer att utför service och reparationer på Volvos entreprenadmaskiner, Volvo Penta Industri och Ammanns maskiner. Arbetet varierar mellan montage av utrustning, akuta reparationer och förebyggande underhåll - både ute på fältet hos kund och ibland på vår anläggning. Du blir en del av ett kompetent team där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans och redan från start får du utbildning inom Volvo CE:s maskiner så att du känner dig trygg och redo i din roll.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi gärna att du har:
- Ett genuint maskin- och motorintresse - bilar, entreprenadmaskiner, lastbilar, traktorer
- Kunskap inom el, teknik och hydraulik
- Grundläggande kunskaper inom el, teknik och hydraulik
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Förståelse för engelska
- Goda datorkunskaper
- Körkort B
- Några års erfarenhet av liknande arbete
Och att du är en person som:
- Har struktur och ordning, men också kreativitet och förmåga att hitta lösningar
- Tar ansvar och kan arbeta självständigt
- Är serviceinriktad och tycker om att samarbeta med andra
- Har ett kundfokus och skapar förtroende i möten med människor
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett spännande och fartfyllt arbete på en arbetsplats där gemenskap, samarbete och utveckling står i centrum. Du får möjlighet att växa i din yrkesroll och bidra till en hållbar framtid. Hos oss är din kompetens och dina idéer viktiga - vi tror på mångfald och att olika perspektiv gör oss starkare.
På Swecon är mångfald, jämlikhet och inkludering (DE&I) mer än ord - det är ett åtagande. Vi tror att genom att omfamna olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder blir vi starkare.
Placering
Du utgår från anläggningen i Skövde.
Redo att ta nästa steg?
Ansök enkelt online - vi ser fram emot att lära känna dig! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte för länge - skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 4 april.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med provanställning som start. Tillträde sker enligt överenskommelse - vi är flexibla och hittar en lösning som passar dig.
Har du frågor?
Tveka inte att höra av dig till någon utav nedanstående kontaktpersoner - vi berättar gärna mer!
Johan Nordström, Platschef, +46105562815
Elvis Hodzic, fackligt kontaktombud IF Metall, 010-556 35 47
Välkommen med din ansökan!
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Volvo CE och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 34 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
