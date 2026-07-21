Erfaren serviceelektriker sökes
Jobnet AB / Installationselektrikerjobb / Mölndal Visa alla installationselektrikerjobb i Mölndal
2026-07-21
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobnet AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige
Det är viktigt att klargöra att rollen är för Elcenter och att Jobnet endast fungerar som plattform för din ansökan.
Som serviceelektriker hos Elcenter får du arbeta med elinstallationer där ansvar och kvalitet är kärnan i ett tryggt och erfaret team.
Ditt jobb på Elcenter
Hos Elcenter kommer du att ha en betydelsefull roll där dina främsta arbetsuppgifter består av elinstallationer, montage, felsökning och servicearbeten. Du kommer att ansvara för att planera och följa upp ditt arbete, samt dokumentera och rapportera om det. I din roll är det avgörande att samarbeta med serviceledare och kollegor för att säkerställa att uppdragen genomförs med hög kvalitet.
Din arbetsplats kommer att utgå från Elcenters kontor i Mölndal, och du kommer att ha tillgång till bil i tjänsten. Rollen erbjuder stor flexibilitet och ger dig goda möjligheter att påverka både din arbetsdag och hur du strukturerar ditt arbete.
Är det här du?
För att lyckas i rollen är det viktigt att kunna elarbeten, elmontage och installationsteknik. Det är också betydelsefullt att ha erfarenhet av att hantera kundrelationer och att behärska svenska.
Hos Elcenter får du chansen att växa i en miljö där ansvar och service står i fokus. Vi söker dig som trivs med att lösa utmaningar självständigt, men som också uppskattar att samarbeta och bidra till teamets framgång. Din struktur och engagemang gör skillnad – både för oss och våra kunder.
• **
Gå in direkt och gör en anonym lönematchning: https://jobnet.se/serviceelektriker-installation-elcenter-molndal
• **
Via länken hittar du bilder, förmåner och mer information om tjänsten på Elcenter. Det är viktigt att klargöra att rollen är för Elcenter och att Jobnet endast fungerar som plattform för din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Gå in direkt och gör en anonym lönematchning på Jobnet: Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobnet AB
(org.nr 559309-1696), https://jobnet.se/serviceelektriker-installation-elcenter-molndal
Flöjelbergsgatan 18B (visa karta
)
431 37 MÖLNDAL Arbetsplats
Elcenter Jobbnummer
10008635