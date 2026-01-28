Erfaren Serveringspersonal till Skeppshamn
Skeppshamns Café & Bistro
Inför sommarsäsongen 2026 söker vi serveringspersonal och kockar med erfarenhet
Är du en positiv person med erfarenhet inom service som brinner för värdskap, mat och kvalitet? Då kanske det är just dig vi letar efter.
Hos oss arbetar du i en trivsam miljö med härlig stämning, där vi sätter stort värde på god mat, genuint värdskap och personlig service. Under högsäsong är tempot högt, arbetsuppgifterna är varierande och vi hjälps alltid åt för att skapa den bästa upplevelsen för våra gäster och en bra arbetsdag för varandra.
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet inom service/restaurang
* Är minst 20 år
* Är positiv, ansvarstagande och gillar att arbeta i team
* Har känsla för kvalitet och detaljer
* Trivs i ett högt tempo och möter gäster med ett leende
Vi erbjuder:
* En trygg och välkomnande arbetsplats
* Ett erfaret och positivt team med bra gemenskap
* Varierande arbetsdagar och möjlighet att utvecklas
* En arbetsmiljö där engagemang och glädje står i centrum
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen att höra av dig.
Vi är en mycket omtyckt och välbesökt sommarrestaurang på Åstöns naturreservat, med många återkommande nöjda gäster.
I verksamheten ingår även Skeppshamns Naturställplatser och Åkerövikens gästhamn.
Om tjänsterna
Vi söker:
• Serveringspersonal - med erfarenhet av servering och gästbemötande
• Kock - med erfarenhet av restaurangkök och gästbemötande
Anställningsperiod:
Säsongsarbete under juni, juli och augusti
Lön enligt överenskommelse. Vi följer kollektivavtal
Vi erbjuder ett roligt och varierande sommarjobb i en härlig miljö med engagerade kollegor.
Intresserad? Skicka din ansökan med kort presentation och CV.
Välkommen till Skeppshamns Café & Bistro i sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: info@skeppshamn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servering". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innersta Rum och Kök AB
(org.nr 559421-5237), http://www.skeppshamn.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skeppshamns Café & Bistro Jobbnummer
9709441