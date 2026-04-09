Erfaren säljare inom IT-system och appar sökes
2026-04-09
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
Vi söker en erfaren säljare inom IT-system och appar - vill du vara med och utveckla parkeringsbranschen?
Plats: Falun (eller hybrid)
Omfattning: 50-100%
Start: Efter överenskommelse
Vi på Parkera i Sverige söker en affärsdriven och teknikintresserad säljare som vill vara med och fortsätta vår expansiva resa - att utveckla parkeringsbranschen med smarta digitala lösningar. Vi utvecklar och säljer användarvänliga IT-system såsom datahubbar och appar som används av kommuner, parkeringsbolag och andra aktörer inom mobilitet och infrastruktur.
Nu behöver vi förstärka vårt team med en erfaren säljare som kan driva hela säljprocessen, från första kontakt till affärsavslut och vidare samarbete.
Om rollen
Som säljare hos oss kommer du att:
identifiera nya affärsmöjligheter inom offentlig sektor och privat marknad
bearbeta och utveckla kundrelationer
genomföra behovsanalyser och lösningsorienterade presentationer
samarbeta med vårt produktteam för att utveckla erbjudandet
representera företaget på mässor och andra event
Vi vill att du:
har flera års erfarenhet av B2B-försäljning av IT-system, appar eller SaaS-lösningar
har förmåga att snabbt förstå tekniska produkter och kundens behov
känner trygghet i att driva hela säljprocessen självständigt
har ett strukturerat arbetssätt med fokus på långsiktiga relationer
behärskar flytande svenska i tal och skrift - engelska är ett plus
Har du erfarenhet från parkeringsbranschen, offentlig upphandling eller att navigera politiskt styrda organisationer? Då är det ett stort plus - men inget krav.
Hos oss får du:
en nyckelroll i ett snabbväxande företag med starkt fokus på innovation
stora möjligheter att påverka både din roll och säljprocessen
hybridarbete (kontor i Falun + möjlighet till distansarbete)
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till johan@parkeraisverige.se
senast den 12 april. Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i rekryteringsprocessen. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontakta gärna Johan Olérs, VD, på 023-70 30 32 om du har frågor. I övrigt så undanber vi oss rekryteringsförsäljare då vi redan valt tillvägagångssätt och marknadsföringskanaler. Så ansöker du
