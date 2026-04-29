Erfaren säljare inom batterilösningar
2026-04-29
Publiceringsdatum2026-04-29Om företaget
Ovus AB är ett växande säljbolag inom energibranschen med fokus på moderna och efterfrågade lösningar för privatmarknaden. Vi samarbetar med etablerade aktörer i branschen och verkar i en marknad med stark tillväxt där efterfrågan på batterilösningar ökar snabbt.
Om rollen
Vi söker nu erfarna säljare till vårt kontor i Stockholm. Du kommer arbeta med försäljning av batterilösningar till privatkunder i samarbete med en etablerad partner - med rätt förutsättningar att leverera resultat direkt.Dina arbetsuppgifter
Arbeta med varma leads från kunder som själva har anmält intresse och vill bli kontaktade (inga kalla samtal)
Genomföra kundmöten via telefon
Presentera lösningar och skapa kundanpassade erbjudanden
Följa upp och stänga affärer
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning inom sol- och/eller batteribranschen
Är van att arbeta mot tydliga mål och leverera resultat
Har god förståelse för energilösningar
Är självgående, driven och vill maximera din inkomst
Vi erbjuder
Attraktiv provisionsmodell med mycket höga inkomstmöjligheter
Endast varma leads - kunder som själva har anmält intresse (inga kalla samtal)
Samarbete med etablerad aktör i branschen
Stöttande team och tydlig struktur
Möjlighet att växa inom bolaget
Placering
Stockholm (kontor)Så ansöker du
Låter det intressant? Skicka din ansökan eller ett meddelande så berättar vi mer om tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jasur.jalilov@ovus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ovus AB
