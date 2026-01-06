Erfaren säljare deltid Solna
2026-01-06
Vi rekryterar åt en av våra samarbetspartners till operatören 3 och söker nu en erfaren säljare som vill arbeta med försäljning av mobilabonnemang till privatkunder.
Om rollen
I denna roll får du möjlighet att kontakta och möta privatkunder i Solna-området för att presentera och sälja 3:s abonnemang. Du trivs i en miljö där resultat och kundnöjdhet går hand i hand, och där du får använda din erfarenhet för att göra skillnad. Du får full utbildning på plats och stöttning av vår teamledare i ett familjärt och engagerat team.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av försäljning, gärna inom telekom eller abonnemang
Är kommunikativ resultatinriktad
Har en positiv inställning och trivs med att arbeta mot mål
Talar och skriver svenska flytande
Vi erbjuder:
Deltidstjänst (minst 25 timmar/vecka), måndag-fredag, med möjlighet till fler timmar
Garantilön (timlön) + provisionsbaserad lön - du styr själv din inkomst genom din prestation
En arbetsplats med engagerade kollegor, stöd från teamledare och ett familjärt team
Full utbildning på plats
Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi gör urval löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se
Detta är ett deltidsjobb.
