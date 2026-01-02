Erfaren säljare - B2B

Missions AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-02


Vi söker nu en erfaren säljare till spännande B2B-produktion där du representerar Telenor.
Lönespann: 35.000 - 80.000 kr /månaden
Du kommer att arbeta med en bred portfölj av abonnemang och tjänster, vilket ger dig möjlighet att skräddarsy erbjudanden efter kundens behov. Med ett välkänt varumärke som är ledande inom innovation och förstklassig nätverksprestanda. All försäljning sker över telefon till företagskunder.
Vem är du?
Minst 6-12 månaders erfarenhet av telemarketing

En person med positiv inställning och "can do"-attityd

Resultatorienterad och motiveras av att nå uppsatta mål

Stark vilja att utvecklas inom försäljning

Meriterande
Tidigare erfarenhet av försäljning inom liknande B2B-projekt i telekombranschen

Vad erbjuder vi?
Garantilön och attraktiv provisionsmodell utan tak

Kontinuerliga tävlingar och belöningar

Regelbundna företagskonferenser

Moderna kontor centralt belägna i Stockholm

Goda utvecklingsmöjligheter, då vi befinner oss i början av en spännande resa

Här erbjuds en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att ta nästa steg inom B2B-försäljning. Du blir del av ett drivet säljteam där du kan utvecklas både personligt och professionellt. Vi strävar efter att utmana och utveckla varandra och håller alltid en hög ambitionsnivå.

Publiceringsdatum
2026-01-02

Övrig information
Placering: Gärdet, Stockholm

Startdatum: Enligt överenskommelse

Är du redo för utmaningen? Skicka in din ansökan idag, urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Missions AB (org.nr 559411-4307), https://www.jobb.missions.se
Sankt Eriksgatan 45-51 (visa karta)
112 34  STOCKHOLM

Arbetsplats
missions

