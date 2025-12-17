Erfaren säljare - B2B
2025-12-17
Vi söker nu en erfaren säljare till spännande B2B-produktion där du representerar Telenor.
Lönespann: 35.000 - 80.000 kr /månaden
Du kommer att arbeta med en bred portfölj av abonnemang och tjänster, vilket ger dig möjlighet att skräddarsy erbjudanden efter kundens behov. Med ett välkänt varumärke som är ledande inom innovation och förstklassig nätverksprestanda. All försäljning sker över telefon till företagskunder.
Vem är du? Minst 6-12 månaders erfarenhet av telemarketing
En person med positiv inställning och "can do"-attityd
Resultatorienterad och motiveras av att nå uppsatta mål
Stark vilja att utvecklas inom försäljning
Meriterande Tidigare erfarenhet av försäljning inom liknande B2B-projekt i telekombranschen
Vad erbjuder vi? Garantilön och attraktiv provisionsmodell utan tak
Kontinuerliga tävlingar och belöningar
Regelbundna företagskonferenser
Moderna kontor centralt belägna i Stockholm
Goda utvecklingsmöjligheter, då vi befinner oss i början av en spännande resa
Här erbjuds en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att ta nästa steg inom B2B-försäljning. Du blir del av ett drivet säljteam där du kan utvecklas både personligt och professionellt. Vi strävar efter att utmana och utveckla varandra och håller alltid en hög ambitionsnivå.
Övrigt Placering: Gärdet, Stockholm
Startdatum: Enligt överenskommelse
Är du redo för utmaningen? Skicka in din ansökan idag, urval sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Missions AB
(org.nr 559411-4307), http://www.missions.se Arbetsplats
missions Kontakt
Maria Bodin info@missions.se Jobbnummer
9650870