Erfaren säljadministratör till båtbranschen
2025-11-14
Vill du vara en del av en internationell och dynamisk verksamhet i båtbranschen? Här får du chansen att bidra i en bred och utvecklande roll inom säljadministration med utvecklingsmöjligheter.
Vi letar nu efter dig som trivs med struktur, kundkontakt och ansvar - och som vill spela en viktig roll i att förbättra kundens administrativa processer samt på sikt även leda ett mindre team på 2-3 personer!
OM TJÄNSTEN
Som säljadministratör hos våran kund arbetar du i nära samarbete med försäljningsorganisationen, kunder, återförsäljare och produktion - både i Sverige och internationellt i en varierad och utvecklande roll.
Du börjar i en operativ administrativ roll med fokus på att lära dig processer, system och kundflöden. Utöver administration kommer du längre fram få möjlighet att ta ett operativt ledaransvar för teamet, förbättra rutiner och processer och driva effektiviseringar inom t.ex. orderflöden och fakturering med hjälp av digitaliseringsprojekt.
Dina arbetsuppgifter
• Administration kring den internationella försäljningen, båtspecifikationer, orderläggning och ändringshantering
• Fakturering och kundreskontra
• Båtbygg-administration
• Försäljningsstatistik
• Ev. efter tid: personalansvar för 2-3 personer, processutveckling och teamkoordinering
VI SÖKER DIG SOM
• Har några års erfarenhet av att arbeta i en bred administrativ roll
• Har mycket goda kunskaper i svenska såväl som engelska då båda språken används dagligen
• Har en gymnasial utbildning
• Har mycket goda kunskaper i Excel
• Har intresse för - eller erfarenhet av - att leda andra
Det är meriterande om du
• Har erfarenhet av att tidigare ha arbetat inom båtbranschen och har en viss båtvana
• Har erfarenhet av att arbeta i systemet Monitor eller liknande ERP-system
• Har en eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi, internationell handel och/eller logistik
• Har erfarenhet av att arbeta mot en internationell marknad
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Välkommen med din ansökan!
INFORMATION OM FÖRETAGET
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
