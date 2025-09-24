Erfaren säkerhetsskyddspecialist till Högkvarteret
2025-09-24
Högkvarteret är under omorganisation och utvecklas just nu med hänsyn till omvärldsläget, tillväxt och NATO-medlemskap. Säkerhetsavdelningen är därmed i en expansiv period. Vill du vara en del av denna spännande resa och delta i utvecklingen av Högkvarterets interna säkerhetstjänst? Då ska du söka denna tjänst!
Om avdelningen
Tjänsten som säkerhetsskyddsspecialist är placerad vid Säkerhetsavdelningen vid Högkvarterets stab. Avdelningen ansvarar för den interna säkerheten vid Försvarsmaktens största organisationsenhet, Högkvarteret, och även för personskyddet för Försvarsmaktens högsta chefer. Avdelningen samordnar till del även säkerhetsskyddet inom Stockholms Garnison.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten som säkerhetsskyddspecialist är direkt underställd Högkvarterets säkerhetschef och du förväntas därmed kunna leda och samordna kvalificerad verksamhet inom säkerhetstjänst- och personsäkerhetsområdet.
Detta innebär bl.a. att inom Högkvarteret;
• Leda och samordna avdelningens funktionsutveckling inom säkerhetsskyddet, detta avser bl.a. förmågor och arbetsmetoder
• Leda och samordna internkontrollverksamheten
• Leda och samordna arbetet med säkerhetsskyddsplanering
• Utveckla säkerhetslägesbild
• Samordna uppdatering av interna regelverk för säkerhetstjänsten
• Delta i avdelningens operativa säkerhetsberedningar samt ingå i avdelningens ledningsgrupp
• Att vid behov genomföra skyddssamtal och säkerhetssamtal
I din roll kommer du vara en viktig del av avdelningens utveckling. Arbetsuppgifterna kommer att förändras och utvecklas över tid eftersom verksamheten utvecklas. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga delar i Högkvarteret men även med externa aktörer av vikt för Högkvarterets säkerhetsskydd.
Kvalifikationer
• Flerårig, aktuell och relevant erfarenhet av kvalificerat arbete inom alla delområden av säkerhetsskydd inom en större organisation
• En för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning
• Aktuell erfarenhet av att leda och samordna projekt
• Aktuell och relevant erfarenhet av att genomföra utbildningar och kontroller av säkerhetsskydd
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara nyfiken och initiativtagande samt ha en drivkraft att utveckla och samordna verksamheten. En stor del av arbetet sker i mycket nära samarbete med andra enheter inom Högkvarteret, Försvarsmakten och andra myndigheter vilket ställer höga krav på din förmåga att bygga och behålla goda relationer. Du är ansvarstagande och kan självständigt prioritera dina uppgifter. Vidare har du ett högt säkerhetsmedvetande och god förmåga att hantera tempoväxling. Du bidrar aktivt till en trivsam arbetsmiljö och delar Försvarsmaktens värdegrund.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Utbildning som säkerhetschef, IT-säkerhetschef eller signalskyddschef i Försvarsmakten eller annan säkerhetsskyddsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Aktuell och relevant erfarenhet från Försvarsmakten med kunskap om organisationen och den militära säkerhetstjänstens regelverk
• Aktuell och relevant erfarenhet från Högkvarteret
• Aktuell erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd inom annan statlig myndighetÖvrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning, sex månaders provanställning tillämpas. Tillträde snarast efter överenskommelse. Arbetsort: Lidingövägen, Stockholm
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen
Kontakta Högkvarterets säkerhetschef Christian Andersson eller HR-specialist Agneta Lund.
Fackliga kontaktpersoner
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2025-10-20. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
