Erfaren rörsvetsare
Jernbro Industrial Services AB / Svetsarjobb / Göteborg Visa alla svetsarjobb i Göteborg
2026-06-25
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Är du en erfaren rörsvetsare som uppskattar varierande arbetsdagar, frihet under ansvar och ett arbete där kvalitet står i fokus?
Hos Jernbro får du arbeta med kvalificerad rörsvetsning inom industrin, både i löpande underhåll och i projekt hos våra kunder i Göteborg med omnejd. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och bidra med din kompetens och yrkesstolthet.
Om rollen
Som rörsvetsare hos Jernbro arbetar du med svetsning, montage och underhåll inom industrin. Du blir en viktig del av våra projekt och serviceuppdrag där du bidrar till att säkerställa hög kvalitet, driftsäkerhet och långsiktiga lösningar för våra kunder.
Arbetet är varierande och utförs främst hos våra kunder i Göteborgsområdet, men resor och arbete på andra orter kan förekomma beroende på projektens omfattning och behov.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Svetsning av tryckbärande rörsystem enligt ritning, specifikation och isometrier
TIG-svetsning av rörsystem
Pinnsvetsning (MMA)
Montage, reparation och underhåll inom industrin
Ritningsläsning, kvalitetskontroller och dokumentation
Samarbete med kollegor inom mekanik, rör och industriunderhåll
Du kommer att arbeta mot kunder inom bland annat industri, energi, processindustri och anläggningsdrift där kvalitet, säkerhet och driftsäkerhet står i fokus.
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet som rörsvetsare inom industrin och som känner dig trygg i TIG- och pinnsvetsning. Du har erfarenhet av arbete med tryckbärande rörsystem, god materialkännedom samt vana av att arbeta utifrån ritningar och isometrier.
Du är kvalitetsmedveten, noggrann och förstår vikten av att följa krav och specifikationer i arbetet. Som person är du självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta självständigt men samarbetar lika gärna med kollegor från olika yrkesområden för att hitta de bästa lösningarna för kunden.
Vi ser gärna att du har:
Några års erfarenhet av rörsvetsning inom industri
Erfarenhet av TIG- och pinnsvetsning
Erfarenhet av svetsning i tryckbärande system
God vana av ritningsläsning och isometrier
God materialkännedom
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande datakunskaper
Meriterande
Giltiga svetslicenser
Godkänd svetsarprövning
Erfarenhet av rörmontage eller rörläggning
Erfarenhet från processindustri, energi eller petrokemisk industri
Vi erbjuder
Hos Jernbro får du en trygg och långsiktig anställning i ett stabilt företag med stark förankring inom industrin. Du blir en del av ett erfaret team där kompetens, samarbete och säkerhet står i centrum.
Vi erbjuder dig:
Varierande arbetsuppgifter inom industriellt underhåll, service och projekt
Möjlighet att arbeta med kvalificerad rörsvetsning
Ett arbete med stor frihet under ansvar
Kompetenta kollegor och en stark laganda
Möjlighet att utveckla din kompetens genom nya uppdrag och erfarenheter
Goda villkor och konkurrenskraftig ersättning
En arbetsplats där säkerhet och arbetsmiljö alltid prioriteras
Om Jernbro
Jernbro är en av Sveriges ledande leverantörer av industriellt underhåll och projektleveranser. Hos oss blir du en del av ett stabilt företag med lång erfarenhet av industrin och en stark lokal närvaro.
Vi arbetar nära våra kunder och erbjuder varierande uppdrag där du får möjlighet att använda och utveckla din kompetens tillsammans med engagerade och kunniga kollegor.
Hos Jernbro arbetar vi tillsammans för att leverera säkra och hållbara lösningar till våra kunder. Vi värdesätter yrkesstolthet, ansvarstagande och ett gott samarbete mellan kollegor. Därför söker vi dig som vill vara en del av ett lag där kvalitet, säkerhet och engagemang står i fokus.
Välkommen till Jernbro
Vi tror på kompetens, samarbete och långsiktiga relationer. Hos oss får du möjlighet att vara med och bidra till en säker och väl fungerande industri samtidigt som du utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och kunder.
Låter det som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan.
Jernbro-koncernen är Skandinaviens ledande kunskapspartner inom industriella tjänster för hållbar driftsäkerhet. Genom att förena kunskap, teknik och människor ansvarar vi för att produktion och samhällskritisk infrastruktur inte stannar – dygnet runt.När anläggningar behöver utvecklas eller förändras leder och genomför vi varje industriellt projekt med anpassade lösningar som stärker tillförlitlighet och effektivitet. Genom industriella lösningar, optimeringsinsatser och löpande underhåll säkerställer vi att helheten fungerar och att verksamheten kan fortsätta utvecklas över tid.Jernbro omsätter 2,5 miljarder kronor och har cirka 1 300 specialister. Vi finns lokalt på omkring 35 strategiska platser i Sverige, Norge och Danmark, där vår närhet och djupa förståelse för våra kunders processer bidrar till ökad effektivitet, långsiktig konkurrenskraft och hållbart värdeskapande.Jernbro – garanten för en välmående skandinavisk industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jernbro Industrial Services AB
(org.nr 556912-0149), https://jernbro.com/
418 34 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jernbro Jobbnummer
9978181