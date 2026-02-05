Erfaren Risk manager - utveckla statens riskhantering tillsammans med oss
2026-02-05
Vill du använda din kompetens inom riskhantering i ett sammanhang där ditt arbete gör verklig skillnad? Hos Kammarkollegiet får du arbeta nära andra erfarna risk managers i ett sammansvetsat team. Du får vara med och utveckla statliga myndigheters riskhantering med fokus på försäkring av verksamheten samtidigt som du får en bred kunskap i statliga myndigheters uppdrag och arbete. Kanske är det just dig vi söker!
Försäkringsavdelningen på Kammarkollegiet fungerar som statens försäkringsbolag där vi arbetar med riskhantering och skadereglering för statliga myndigheter och stiftelser. Vi hanterar försäkringar för områdena verksamhet, person, resor, och fordon. Avdelningen består av cirka 45 medarbetare och finns i Karlstad, i ett nytt aktivitetsbaserat kontor i Karolinen.
Vår verksamhet befinner sig i utveckling, med ökat fokus på riskarbete, analys och digitalisering. Det innebär att du som risk manager får möjlighet att påverka både arbetssätt och innehåll i rollen.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som risk manager blir du en av fyra kollegor i ett team som arbetar tätt tillsammans och har ett nära samarbete i vardagen. Rollen kombinerar eget ansvar med kollegial dialog, gemensamma bedömningar och kontinuerlig utveckling av arbetssätt och metoder.
Du arbetar uppsökande och förebyggande nära ansvariga på statliga myndigheter och stödjer dem i deras systematiska risk- och säkerhetsarbete. Arbetet omfattar både fysiska risker och risker kopplade till beteenden och organisation.
I rollen ingår bland annat att:
• planera, genomföra och följa upp riskrondsbesök hos myndigheter
• analysera risker och ta fram väl underbyggda rekommendationer och åtgärdsförslag
• sammanställa underlag inför och efter riskrondsbesök
• bidra med riskbedömningar som underlag för premiesättning, villkor och fortsatt dialog
• arbeta nära jurister, skadereglerare och försäkringsanalytiker i frågor om försäkringsbarhet, villkor och säkerhetsföreskrifter
• bidra till utvecklingen av Kammarkollegiets förebyggande riskarbete och riskmedvetenhet inom staten
Du bidrar till utveckling av verksamheten genom att tillsammans med kollegor driva utvecklingsinsatser, projekt och utbildningar riktade mot myndighetssverige.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning som risk- eller brandingenjör alternativt annan akademisk utbildning inom exempelvis risk, säkerhet eller teknik som Kammarkollegiet bedömer relevant för tjänsten,
• minst tre års erfarenhet av arbete med riskhantering och säkerhetsfrågor,
• erfarenhet av att självständigt arbeta systematisk med riskanalyser och ta fram rekommenderade åtgärder
Du kan ha arbetat inom exempelvis försäkring, industri, fastighet, myndighet eller konsultverksamhet. Det viktigaste är att du har god analytisk förmåga och kan omsätta riskanalys i praktiska och relevanta åtgärder.
B-körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.
Följande är meriterande men inget krav:
• arbetserfarenhet av riskhantering med inriktning mot fysisk säkerhet, skalskydd och brandskydd
• erfarenhet av att driva projekt eller utbildningsinsatser
• erfarenhet av att arbeta strategiskt med förebyggande riskarbeteDina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att vara ute i verksamheter och är trygg i din professionella roll. Du är analytisk, strukturerad och har ett helhetsperspektiv i ditt arbete. Du har god förmåga att självständigt strukturera och planera ditt arbete samtidigt som du gärna samarbetar med andra, är kommunikativ, pedagogisk och har förmåga att skapa förtroende.
Du är tydlig i din kommunikation, kommer med väl underbyggda förslag och motiveras av att bidra till utveckling - både i ditt eget arbete och i verksamheten i stort. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Mer information
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsorten är Karlstad med möjlighet till distansarbete 1-2 dagar/vecka. Arbetet innebär omkring 15 resor per år, de flesta över dagen. Du har stor möjlighet att själv påverka planeringen och styra när resorna förläggs.
Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap och en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.Så ansöker du
Ansök genom att bifoga ditt CV och personligt brev. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss även av urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen.
Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2026. Intervjuer kan komma att hållas löpande under annonseringstiden.Kontakt
För frågor om tjänsten kontakta Johanna Gund, enhetschef, 054-22 12 06.
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist, Linnea.bredberg@kammarkollegiet.se
Fackliga kontaktpersoner:
Karin Edstrand, SACO-S, karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Lisa Ericsson, ST, lisa.ericson@arvsfonden.se
Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.
Kammarkollegiet
(org.nr 202100-0829), http://www.kammarkollegiet.se
För detta jobb krävs körkort.
9726227