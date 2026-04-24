Erfaren Revisorsassistent eller Revisor
2026-04-24
RevisorCompaniet är ett tjänsteföretag som med erfarenhet och kompetens hjälper våra kunder med rådgivning, redovisning och revision.
Företaget bildades 2002 och finns idag i Skellefteå, Malå, Stockholm, Sorsele, Lycksele, Bureå, Hemavan och Storuman. Vi är tillsammans 37 anställda på dessa orter, flera av oss med lång erfarenhet inom branschen.
Vi vill hjälpa företagsamma människor att förverkliga sina drömmar! Vi erbjuder därför tjänster av hög kvalitet nära kunden såsom rådgivning, redovisning och revision. Våra kunder är verksamma inom de flesta branscher och består huvudsakligen av ägarledda företag. Vi arbetar med moderna och effektiva hjälpmedel för att kunna göra högkvalitativa jobb till konkurrenskraftigt pris.
RevisorCompaniet är medlem i ecovis som är ett internationellt nätverk och flera av våra medarbetare är auktoriserade via FAR.
Erfaren Revisorsassistent eller Revisor till Skellefteå
Nu söker vi dig som vill arbeta inom revision på en fristående byrå. Du har erfarenhet av revision, som assistent eller påskrivande revisor, och vill fortsätta utvecklas inom yrket.
Vi tror att du är flexibel och noggrann samt har en god samarbetsförmåga. Vidare tror vi även att du är strukturerad, har en god analytisk förmåga, är ambitiös i ditt arbetssätt och självständig i ditt arbete. Då du kommer att arbeta mot kunder ser vi gärna att du är en person som är social och har ett lösningsorienterat och affärsmässigt tänk.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att granska kundernas räkenskaper och förvaltning tillsammans med våra kvalificerade revisorer. Våra kunder är verksamma inom olika branscher och består främst av mindre och medelstora företag vilket gör arbetet omväxlande. Vi arbetar med ett digitalt arbetssätt.
Beroende på din bakgrund och dina erfarenheter kommer det även finnas möjlighet till andra arbetsuppgifter enligt dina önskemål, såsom konsultationer inom redovisning och skattefrågor. Vid intresse finns även möjlighet att periodvis jobba vid något av våra andra kontor i Sverige.Kvalifikationer
• Du har relevant akademisk utbildning inom ekonomi
• Du har några års erfarenhet av arbetet som revisorsassistent
• Du har ambition att bli påskrivande revisor eller vara revisionsansvarig
• Du vågar ta eget ansvar
• Du pratar och skriver svenska och engelska obehindrat
Vi erbjuder
• 37,5 timmars arbetsvecka i genomsnitt under året
• Flexibla arbetstider
• Möjlighet till årlig bonus
• Löpande utbildning och aktiviteter för personalen
• Friskvårdsbidrag
Anställningsvillkor
• Tillträde enligt överenskommelse
• Heltid i första hand
• Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Övrig information
Om du har frågor gällande tjänsten, kontakta oss på jobb@revisorcompaniet.se
.
Sista ansökningsdag 260816
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande.
Skicka in din ansökan idag till jobb@revisorcompaniet.se
Märk den med "Revisorsassistent" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: jobb@revisorcompaniet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Revisorsassistent alt Revisor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Revisorcompaniet Hfm AB
(org.nr 556628-3866), http://www.revisorcompaniet.se
Trädgårdsgatan 13-15 (visa karta
)
931 22 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
