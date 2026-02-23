Erfaren rektor till Noltorpsskolan
2026-02-23
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Noltorpsskolan är en av Alingsås största grundskolor med cirka 525 elever i förskoleklassårskurs 6. Skolan ligger centralt, vackert omgiven av grönska och helt utan störande trafikleder. Varje årskurs har egen ingång vilket skapar ett lugnt flöde och en trygg miljö för eleverna.
Skolan är nybyggd och erbjuder moderna, välutrustade lärmiljöer: fullstor idrottshall, musiksal, slöjdsalar och en trivsam matsal. Här finns också kommunens anpassade grundskola för årskurs 16, med egen rektor som ingår i skolans gemensamma rektorsteam. I teamet ingår även två rektorer för områdets förskolor alla med kontor vägg i vägg, vilket skapar nära samarbete i vardagen.
Som chef i Alingsås kommun är du aldrig ensam. Du kommer att jobba nära din rektorskollega på skolan och ingå i ett rektorsteam som ses varje vecka. Förutom stöttande chefskollegor finns olika stödfunktioner såsom bland annat HR, ekonomicontroller, samordnare och administratörer.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• Chefsutbildningar bl. a UGL, Utvecklande ledarskap (UL), Indirekt ledarskap (IL) och chefsdagar med alla chefer
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 och 50 år
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
• Möjlighet att delvis arbeta på distans
• En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Vår tidigare rektor har gjort ett fantastiskt arbete och skapat en stabil och välfungerande grund för skolans elever och medarbetare. Nu söker vi en erfaren rektor som vill ta vid i en verksamhet med stor potential där du både får förvalta det som fungerar väl och samtidigt driva utvecklingen framåt.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som rektor på Noltorpsskolan har du ett samlat ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom ditt område åk 4-6. Du leder skolan tillsammans med rektorn för årskurs F-4 i ett delat ledarskap där ni gemensamt hanterar budget, personalplanering, organisationsfrågor och elevhälsoarbete.
Ni har stöd av ett rektorsstöd som hanterar flera delar av uppdraget, vilket frigör tid för pedagogiskt ledarskap och systematisk skolutveckling.
På Noltorpsskolan är man stolt över de stödstrukturer som arbetats fram för grundskolan. Skolan har ett välfungerande och nära elevhälsoteam bestående av rektorer, kurator, skolpsykolog, skolsköterska samt specialpedagoger för F3 respektive 4-6. Alla professioner finns på plats på skolan vilket möjliggör snabba insatser, strukturerat samarbete och ett proaktivt elevhälsoarbete.
Förutom att du ingår i ett rektorsteam, är du en del av förvaltningens skolledargrupp där du i olika konstellationer får tillfällen till erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande. Kvalifikationer
Skallkrav:
• Flera års erfarenhet av att arbeta som rektor
• Legitimerad lärare
• Examen från rektorsprogrammet
• God digital kompetens och förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift
Att vara rektor på en stor skola innebär ett uppdrag med hög komplexitet och stort genomslag. Med många elever, flera professioner och en verksamhet som rör sig snabbt krävs ett ledarskap som både håller ihop helheten och är närvarande i vardagen. Du behöver vara stabil, stresstålig och trygg i ditt beslutsfattande, men också tydlig och transparent för att skapa arbetsro och riktning i en stor organisation.
Uppdraget kräver att du bygger starka relationer, leder genom andra och säkrar välfungerande strukturer som håller över tid. Ett genuint intresse för verksamheten är avgörande du behöver förstå dess behov, se helheten och driva utvecklingen framåt samtidigt som du värnar det som redan fungerar väl.
Kort sagt: rollen passar dig som är erfaren, analytisk och vill leda en komplex kommunal skolorganisation där ditt ledarskap gör verklig skillnad.
ÖVRIGT
Första intervju sker 13/3 via teams och andra på plats hos oss den 20/3
Vi använder oss av tester för en rättvis och icke-diskriminerande rekryteringsprocess.
Om du blir en av våra slutkandidater kommer en bakgrundskontroll att göras och före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306750". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553) Arbetsplats
Alingsås kommun - huvudkonto Kontakt
Verksamhetschef
Patrik Solerius patrik.solerius@alingsas.se 0322-61 63 41 Jobbnummer
