Erfaren rektor som leder mot resultat
Jensen Education AB / Pedagogchefsjobb / Norrköping Visa alla pedagogchefsjobb i Norrköping
2026-03-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jensen Education AB i Norrköping
, Linköping
, Eskilstuna
, Örebro
, Haninge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en rektor som kan axla ansvar och leda en skola med högt ställda krav! Vår nuvarande rektor går vidare mot andra uppdrag inom koncernen.
JENSEN grundskola Norrköping är en studieprofilerad skola med ca 310 elever i årskurs 6-9 som präglas av ordning med starkt "pluggkultur", tydlighet samt en trygg och trivsam skolmiljö. Våra engagerade lärare drivs av att se varje elev lyckas och nå sin fulla potential. Skolan finns på Södra Promenaden, med närhet till grönområde, kollektivtrafik och stadskärna. Idag är det lång kö av sökanden från hela Norrköping med omnejd.
JENSEN är en klassisk svensk skola som undviker pedagogiska trender och förlitar sig på beprövad erfarenhet och forskning. För våra elevers bästa står vi upp för disciplin, flit och bildning. Vi värnar om traditioner, skrivstil och respektfulla lärmiljöer. Höga positiva förväntningar på alla elever (och föräldrar) är en självklarhet med målet att varje elev ska få de bästa förutsättningarna att nå sina mål och utvecklas till ansvarstagande samhällsmedborgare. Vi värdesätter traditionell lärarledd undervisning.
Din uppgift blir att fortsätta driva skolans framgångar och utveckla verksamheten, där kvalitet, tradition och elevens lärande står i centrum. Vi söker dig som brinner för pedagogiskt ledarskap, värdesätter klassiska skoltraditioner och vill vara med och utveckla en skola som är en förebild i Norrköping.
JENSEN grundskola är Sveriges mest framgångsrika utbildningsverksamhet. År efter år är vi enligt Skolinspektionens enkäter den huvudman med bäst studiero i landet. Vi är ett familjeföretag som präglas av tydliga värderingar och bildningsideal.
På JENSEN grundskola har vi stort fokus på kvalitet och är stolta över våra höga resultat gällande bl.a. medarbetarnöjdhet, chefsbetyg och rekommendationer.
Rektorsrollen
Vi söker en rektor som vill leda och utveckla vår skola. Som rektor har du helhetsansvaret för verksamheten och leder en engagerad medarbetargrupp som tillsammans skapar en trygg och stimulerande lärandemiljö.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• Ansvar för att verksamheten lever upp till nationella mål och riktlinjer samt höjer betygsresultaten i absoluta tal.
• Ansvar för att skolan når uppsatta mål och tar enheten till nästa nivå med ett tydligt resultatfokus.
• Ansvar för att skolan utmärker sig som pedagogiskt välfungerande med tydlig struktur, god arbetsmiljö, studiero och en stark studiekultur.
• Rekrytering, arbetsledning och framgångsrik utveckling av medarbetare med fokus på kvalitet och konceptgenomförande.
• Ha ett kvalitetsfokus i allt arbete, utvärdera och analysera regelbundet samt genomföra kontinuerliga förbättringar.
Kvalifikationer
Vi söker en driven och pragmatisk rektor med yrkeserfarenhet med dokumenterat goda resultat. Du har en pedagogisk utbildning på högskolenivå. Du är en tydlig ledare som skapar trygghet och är en förebild för både medarbetare och elever. Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten, strategisk och beslutsam. Du brinner för att fortsätta utveckla skolverksamheten till en av Norrköpings bästa skolor.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning med start enligt överenskommelse. Placeringsort: Norrköping.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ditt CV samt andra relevanta dokument. Vi tar endast emot ansökningar via webben, ansökningar på annat sätt kan tyvärr inte behandlas. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 260329. Tillsättningen kan ske innan sista ansökningsdatum.
Som ett steg i rekryteringsprocessen genomför vi arbetspsykologiska tester. De hjälper oss att få en bättre bild av din potential och hur väl din profil matchar rollen.
Inom grundskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta skolchef Mats Rosén på 070-727 27 46 eller mats.rosen@jenseneducation.se
alternativt biträdande skolchef Viktoria Bjurström på 073-773 18 89 eller viktoria.bjurstrom@jenseneducation.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/ Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9779735