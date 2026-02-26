Erfaren rekryteringskonsult till Sibe Construction
Sibe Construction AB / Administratörsjobb / Partille Visa alla administratörsjobb i Partille
Senior Rekryteringskonsult till Sibe Construction AB - Göteborg
Vill du vara med på en tillväxtresa där du får stort mandat, tydligt ansvar och möjlighet att påverka på riktigt? Nu söker vi en senior och självgående rekryteringskonsult som vill bli en nyckelperson i vår fortsatta expansion.Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
Sibe Construction grundades 2024 och har sedan starten vuxit kraftigt. Under 2025 tog vi ett rejält kliv i både omsättning och lönsamhet - med ett starkt positivt resultat. Vi är ett bolag på tydlig frammarsch och verkar idag primärt inom entreprenadbranschen, där vi byggt upp ett stabilt nätverk och flera långsiktiga kundrelationer.
Vi är en del av Sikker Bemanning AS, en mycket väletablerad aktör i Norge inom entreprenadbranschen som 2025 hade ett rekordår. Tillsammans kombinerar vi lokal närvaro i Sverige med styrkan från en stark nordisk koncern.
Vi har gedigen erfarenhet av rekrytering inom våra kärnområden och arbetar idag med flera stabila och trogna kunder över hela Sverige. Nöjda och återkommande kunder.
Om rollen
Som senior rekryteringskonsult hos oss driver du dina uppdrag självständigt - från ax till limpa. Du ansvarar för:
Kunddialog och behovsanalys
Kravprofil och annonsering
Search och headhunting
Intervjuer, referenstagning och presentation
Affärsutveckling och relationsbyggande
Du arbetar med hela Sverige som arbetsområde och förväntas ta fullt ägandeskap över dina processer, affärer och kundrelationer.
Vi söker dig som:
Har 5-10 års erfarenhet som rekryterare
Är senior, trygg och självgående i din roll
Bor i Göteborg eller dess närhet
Har ett högt driv och starkt engagemang
Är affärsmässig men samtidigt ödmjuk som person
Värdesätter långsiktiga relationer och har hög social kompetens
Sätter stolthet i kvalitet, struktur och leverans
Hos oss värdesätts dina mjuka värden och din personlighet högt. Vi tror på prestigelöshet, respekt och ett starkt eget ansvar.
Vi erbjuder
En central roll i ett bolag i stark tillväxt
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Ett entreprenöriellt klimat med korta beslutsvägar
Bonus kopplad till prestation
En attraktiv och konkurrenskraftig lönemodell med stora möjligheter att påverka din egen ersättning
Stabil grund genom stark ägarstruktur
Planerad start i augusti 2026
Låter detta som nästa steg i din karriär?
Första kontakt sker med Kenneth Olsson:
0703-069500kenneth@sibeconstruction.se
Välkommen att bli en del av vår fortsatta tillväxtresa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se Jobbnummer
9765343