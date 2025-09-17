Erfaren Redovisningskonsult till Skövde!
2025-09-17
Är du ekonom och saknar likasinnade arbetskollegor inom redovisning? Har du erfarenhet av löpande bokföring och avstämningar samt ett intresse för digitala processer och smarta IT-lösningar? Vill du arbeta i ett entreprenöriellt företag på en hybrid arbetsplats där du lägger stor vikt på öppen kommunikation, prestigelös gemenskap och korta beslutsvägar? Då kan den här utmaningen vara något för dig!Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
ECIT är ett outsourcingbolag inom redovisning, lön, HR, IT och rådgivning. Vi är ett familjärt och stabilt företag som växer genom förvärv och organisk tillväxt. Därför söker vi nu en erfaren redovisningskonsult till Skövde. Trots att vi växer och blir fler, så är vi fortfarande ett familjärt bolag med hög kompetens hos alla medarbetare.
Vi tror att du är en serviceinriktad person som har god erfarenhet inom redovisning. Vi ser att du är van att ta ansvar för hela redovisningsprocessen och kan självständigt arbeta med redovisning, bokslutsarbete och rapportering. Utöver detta kan du utföra årsredovisningar och inkomstdeklarationer för mindre svenska företag som har sin verksamhet i Sverige (K2 & K3).
Som redovisningskonsult på ECIT kommer du att arbeta med en mängd spännande företagare i olika branscher och med olika bolagsformer. Arbetet är omväxlande, ansvarsfullt, självständigt och väldigt utvecklande. Du ingår samtidigt i ett team där alla hjälps åt och stöttar varandra i arbetet, med kunskap och en god arbetsmiljö.
Du kommer också arbeta i olika systemmiljöer och behöver förstå regelverket inom området redovisning. Det gäller att förstå vikten av att arbeta effektivt, i team och alltid för kundens bästa.
Placering för tjänsten är centralt i Skövde i trivsamma lokaler.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en ekonomisk examen antingen från gymnasium, KY-utbildning, högskola, universitet eller motsvarande.
Du har minst 5 års erfarenhet av löpande bokföring och avstämningar inom redovisning.
Det är en stor fördel om du har goda kunskaper i Fortnox och erfarenhet av att arbeta i flera olika affärssystem. Dessutom känner du dig trygg med att arbeta i olika systemmiljöer.
För rollen behöver du ha mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, då vi har en del svenska kunder som använder sig av engelska i rapportpaket. Dina personliga egenskaper
I rollen som redovisningskonsult lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Hos oss blir du en del av ett engagerat och positivt team som arbetar nära tillsammans, därför är det viktigt att du trivs i en laganda där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Du har en god kommunikativ förmåga och gillar att bygga relationer, samtidigt som du alltid strävar efter att ge service på hög nivå. För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, noggrann och analytisk - du vill göra rätt från början, men kan också prioritera och se helheten.
Som konsult tar du ett stort ansvar för ditt arbete, är lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser hinder. Vi söker dig som drivs av utveckling och vill bidra till både våra kunders och teamets framgång!
Vad kan ECIT erbjuda dig?
Kontinuerlig kompetensutveckling
Hyrbrid arbetsplats
Ett engagerat team med stark laginsats
Möjlighet att jobba med välkända varumärken
Entreprenöriell företagskultur i en växande internationell koncern
ECIT är ett företag med nordiska rötter som grundades 2013. Idag har vi mer än 3 000 anställda i 11 länder. I Sverige är vi ca 650 anställda på 18 orter.
Våra värdegrunds ord är: Öppen kommunikation, mod, integritet och entreprenörskap.
Välkommen med din ansökan!
Om du är intresserad av rollen som erfaren redovisningskonsult i Skövde och känner att det verkar som rätt plats för dig, vill vi gärna ta del av din resa och hjälpa dig utvecklas inom yrket.
Vi ser fram emot din ansökan! Urval sker löpande.
Tjänsten är på heltid och vi tillämpar tillsvidareanställning som föregås av provanställning.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar ECIT inte emot ansökningar via e-post.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecit Services AB
http://www.ecit.se
541 31 SKÖVDE
