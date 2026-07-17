Erfaren redovisningskonsult till Checkat i Linköping
Checkat AB / Redovisningsekonomjobb / Linköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Linköping
2026-07-17
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Det roligaste med redovisning är sällan boksluten. Det är människorna, relationerna och möjligheten att göra skillnad.
Känner du igen dig? Då kan du vara den vi söker. Hos oss får du arbeta nära företagare och använda din erfarenhet för att hjälpa kunder att fatta bättre ekonomiska beslut och utveckla sina verksamheter.Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Checkat är en entreprenörsdriven redovisningsbyrå där den personliga relationen är lika viktig som den ekonomiska kompetensen. Vi arbetar digitalt, men tror att de bästa lösningarna skapas genom engagemang, tillgänglighet och ett genuint intresse för våra kunders verksamheter.
Om rollen
Som redovisningskonsult hos oss ansvarar du för en egen kundportfölj och blir en naturlig rådgivare till dina kunder. Du hjälper dem att förstå sin ekonomi, identifiera möjligheter och fatta välgrundade beslut som stärker deras verksamhet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Löpande redovisning
Bokslut
Årsredovisningar
Deklarationer
Ekonomisk rådgivning
Kundmöten och löpande kundkontakt
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet från redovisningsbyrå och känner dig trygg i att självständigt ansvara för dina kunder. Du tycker om att bygga relationer, är affärsmässig och ser värdet i att vara ett bollplank, inte bara en redovisningskonsult.
Hos oss får du
Stor frihet under ansvar
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
Ett engagerat team med hög kompetens
Möjlighet att påverka både ditt arbete och vår fortsatta utveckling
Checkat – Vi hjälper människor och företag att utvecklas.
Känner du igen dig? Då ser vi fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Checkat AB
(org.nr 559069-4401), https://checkat.se/
Runstensgatan 5 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Jobbnummer
10005783