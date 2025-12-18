Erfaren redovisningskonsult till Centera
2025-12-18
Vill du vara en del av ett team där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med dina kollegor på en väletablerad redovisningsbyrå med gott renommé? Nu söker vi en erfaren redovisningskonsult till Centera - en byrå med över två decenniers erfarenhet och långsiktiga kundrelationer!
OM TJÄNSTEN
Centera är en redovisningsbyrå som brinner för att skapa trygghet för sina kunder. Med över två decennier i branschen har de byggt upp ett starkt rykte och nära samarbeten med sina kunder, där flera har varit med dem sedan start. Byråns filosofi är enkel - de tar hand om sina kunders ekonomifunktion så att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet. De gör det svåra jobbet lätt.
Hos Centera präglas arbetsmiljön av hjälpsamhet och prestigelöshet - här ställer alla upp för varandra. Som en del av teamet får du möjlighet att både utvecklas och dela med dig av din egen kunskap. Du kommer att arbeta i en organisation där varje konsult ansvarar för ett antal kunder, samtidigt som teamet samarbetar för att skapa en flexibel och hållbar arbetsmiljö.
Du erbjuds:
• Prestigelös och samarbetsinriktad kultur - Centera erbjuder en hjälpsam och inkluderande arbetsmiljö där kollegor stöttar varandra och delar med sig av sin kunskap.
• Möjlighet till utveckling - Här får du arbeta med en bred kundstock och hantera hela redovisningsprocessen, vilket ger dig möjlighet att växa i din roll och utveckla din kompetens.
• Stabil och väletablerad byrå - Med över 20 års erfarenhet och långsiktiga kundrelationer erbjuder Centera en trygg arbetsplats med god struktur och starkt renommé i branschen.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som erfaren redovisningskonsult kommer du att arbeta nära dina kunder och ansvara för att planera och genomföra deras löpande redovisning. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, där vissa arbetsuppgifter kan delegeras till juniora medarbetare.
Dina arbetsuppgifter är varierande men inkluderar bland annat:
• Löpande bokföring samt månads- och årsbokslut
• Upprättande av årsredovisningar enligt K2 och K3 samt skatteplanering i aktiebolag
• Löpande kontakt med kunder och rådgivning inom redovisning och ekonomi
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• Har ca 5 års erfarenhet av att arbeta på redovisningsbyrå och har ansvarat för hela redovisningsprocessen, från löpande bokföring till rapportering
• Har upprättat årsredovisningar i både K2 och K3 regelverken och kan skatteplanera i aktiebolag
• Goda kunskaper i Fortnox och gärna andra affärssystem
• Talar och skriver flytande på både svenska och engelska
• Goda kunskaper i Excel
Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av att administrera löner.
Vi tror att du som söker är:
Samarbetsinriktad - Du trivs i en prestigelös miljö där kollegor stöttar varandra
Självgående - Du tar eget ansvar och driver ditt arbete framåt
Serviceinriktad - Du har ett genuint engagemang för kundrelationer
Kvalitetsmedveten - Du har ett öga för detaljer och strävar efter hög kvalitet
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Du kan läsa mer om Centera här.
