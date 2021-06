Erfaren Redovisningskonsult med kundansvar - Jurek Rekrytering & Bemanning AB - Redovisningsekonomjobb i Västervik

Jurek Rekrytering & Bemanning AB / Redovisningsekonomjobb / Västervik2021-06-29Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.Rekrytering av en erfaren Redovisningskonsult med kundansvar till PrimeQ i VästervikDenna roll kommer vara placerad i Västervik, så helst 3 dagar i veckan bör du vara fysiskt på plats både för att kunna träffa dina kollegor och kunder.2021-06-29Du har erfarenhet av att självständigt utföra rapporteringar, årsbokslut, årsredovisningar, skatteberäkningar och inkomstdeklarationer.Utöver detta ska du ha kunskap och förståelse om företagstransaktioner och kunna projektleda ett redovisningsteam på ca 5-7 personer.Du bör även vara van att arbeta strukturerat och effektivt med kunden i fokus. PrimeQ ser sig själva som en partner och förväntas att vara kundens rådgivare och experter då många olika frågeställningar uppkommer vilket också bidrar till din egen utveckling.Uppgifter:Projektleda och kommunicera löpande med kund och team, dvs att vara spindeln i nätet.Hantera komplexa redovisningstransaktioner som uppkommer vid köp och försäljning av bolag.Upprätta och kvalitetssäkra bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationerRapportering och analyser per månad, kvartal och årÅrsbokslut och årsredovisningarSkatteberäkningarInkomstdeklarationerDu får följande erbjudande med PrimeQ som arbetsgivare:Stimulerande arbetsuppgifterEn flexibel arbetsmiljöMöjlighet att göra karriärMöjlighet att både bredda och specialisera digKontinuerlig utbildningMycket glädje och stark gemenskapVem är du?Du har gärna 5-10 års erfarenhet av liknande arbete som seniorkonsult inom transaktionsintensiva bolag, där köp och sälj är ett vanligt förekommande. Du får gärna ha erfarenhet av revision och det är meriterande om du är kunnig inom fastighetsredovisning och kunnig inom regelverk såsom IFRS, RFR2. Har du dessutom har erfarenhet av att ha arbetat med koncernredovisning ser vi detta som ett extra stort plus.Då detta är en roll med mycket kundkontakt ser vi att du tycker om att kommunicera och hjälpa kunderna på bästa sätt.I detta rekryteringsuppdrag har PrimeQ valt att samarbeta med Jurek. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Catharina Airiman på telefon: 076-002 69 09 eller catharina.airiman@jurek.se Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Du är varmt välkommen att söka till denna tjänst via vår hemsida www.jurek.se. Vi ser fram emot att höra från dig redan idag! Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!Om Jurek:Jurek Rekrytering & Bemanning är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR/Administration samt marknad och management.Om PrimeQ:På PrimeQ är det idag över 25 medarbetare i Västervik och totalt arbetar drygt 90 medarbetare inom IT, Telefoni, Ekonomi & Lön och Affärssystem. PrimeQ finns även i Motala, Stockholm.Företagskulturen präglas av mycket glädje och stark gemenskap och PrimeQs vision handlar om att de ser kreativitet som grunden till att lyckas. Detta skapas endast när man får tillgång till sin fulla potential.PrimeQs kunder befinner sig inom många olika spännande branscher och de värnar om en säker leverans, har ett högt förtroende hos sina kunder och ser sig mer som en partner än en leverantör. PrimeQ arbetar enligt REKO, är anslutna till FAR och har auktoriserade redovisningskonsulter.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-16Jurek Rekrytering & Bemanning AB5836882