Erfaren redovisningskonsult | Assurance | Norrköping
2025-11-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Redovisningsbranschen befinner sig i en spännande förändringsfas, där teknikutveckling, nya aktörer och förändrade kundbehov skapar nya möjligheter och utmaningar. På EY i Norrköping söker vi nu en erfaren redovisningskonsult som vill vara med och driva utvecklingen framåt. Vill du vara med och forma framtidens redovisningstjänster för ägarledda företag?
Möjligheten
Som redovisningskonsult hos EY i Norrköping får du arbeta i ett team med 9 st redovisningskonsulter och totalt cirka 35 st medarbetare. Du kommer att ha huvudansvar för ett antal kunder med varierande branscher, storlek och regelverk. Rollen innebär ett nära samarbete med kunder och kollegor, där du får möjlighet att bygga långsiktiga relationer och bidra med kvalificerad rådgivning.
Ansvarsområden
I rollen som redovisningskonsult kommer du att arbeta brett med redovisningstjänster, där du ansvarar för hela processen - från löpande bokföring till bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Du kommer att analysera och följa upp kundernas ekonomiska situation, ge stöd i redovisningsfrågor och bidra med insikter som skapar värde. En viktig del av arbetet är att arbeta digitalt och effektivt med moderna verktyg och att vara ett stöd för juniora kollegor i deras utveckling. Du kommer att ha en central roll i att säkerställa hög kvalitet i leveranserna och bidra till att utveckla våra kundrelationer.
Färdigheter och egenskaper för framgång
Erfarenhet av redovisning och bokslutsarbete.
Akademisk examen eller motsvarande utbildning.
God analytisk förmåga och affärssinne.
Förmåga att bygga förtroende och relationer.
Självständig, ansvarstagande och engagerad.
Meriterande: grundläggande kunskap i skattefrågor och/eller auktorisation som redovisningskonsult.
Vad vi erbjuder:
Kontinuerligt lärande: Utveckla färdigheter för framtiden.
Framgång på ditt sätt: Verktyg och flexibilitet för att göra skillnad.
Transformativt ledarskap: Insikter och coachning för att bli en ledare.
Inkluderande kultur: Accepterande av den du är och möjlighet att hjälpa andra.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Välkommen att söka tjänsten! Vänligen skicka in din ansökan senast den 14 december 2025. Urval och intervjuer sker löpande med start från och med mitten på augusti. Vid frågor gällande tjänsten, kontakta Tobias Gyllenhammar på Tobias.Gyllenhammar@se.ey.com
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Adrian Lyng på Adrian.Lyng@se.ey.com
. Tillträde sker enligt överenskommelse. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY främjar vi en inkluderande miljö och värdesätter olikheter. Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder och strävar efter en rättvis rekryteringsprocess. Vid behov av stöd eller anpassningar, kontakta vårt rekryteringsteam på recruitmentsweden@se.ey.com
.
