Erfaren redovisningskonsult
Pihlblads Group AB / Redovisningsekonomjobb / Linköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Linköping
2026-07-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
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Erfaren redovisningskonsult till Linköping/Åtvidaberg
Vill du jobba i nära samarbete med både kunder och kollegor på en mindre, mer personlig byrå? Letar du efter en arbetsplats där du får stort förtroende och har rika möjligheter att påverka byråutvecklingen? Är du en prestigelös lagspelare som gillar ett omväxlande arbete? Då tycker vi du ska söka tjänsten som erfaren redovisningskonsult hos oss på Pihlblads Accounting!
Om oss
Vi är en engagerad och kvalitetsstark redovisningspartner till kunder i ett brett verksamhetsspektra. På våra kontor i Linköping och Åtvidaberg är vi sammanlagt åtta kollegor med bred samlad kompetens.
Vi har kontor på två orter, men arbetar som en byrå – med nära samarbeten över yrkesgränserna. Vår vision är att vara ett lika kompetent, men mer personligt alternativ till de större byråerna och värdesätter därför personligt engagemang och ett öppet, opretentiöst arbetsklimat där vi hjälper varandra att leverera redovisning som håller högsta kvalitet.
Om rollen
Som erfaren redovisningskonsult blir du en viktig del av vårt team. Du ansvarar för en del av byråns kundportfölj, med kunder från varierande branscher och av olika storlek. Utöver att utföra hela eller delar av redovisningsuppdraget har du som kundansvarig nära kontakt med kunden och bistår dem med ekonomisk rådgivning och vidareutveckling av deras verksamhet.
Hos oss får du en bred roll, med både ansvar och frihet, där din kompetens gör betydande skillnad för såväl byrån som byråns kunder.
Dina arbetsuppgifter
Som redovisningskonsult arbetar du med hela redovisningsprocessen:
Löpande bokföring
Lönearbete
Avstämning, rapportering och uppföljning
Bokslut och årsredovisning
Inkomstdeklaration (privat och företag)
Rådgivning
Arbetet sker i digitala system och du har också här möjlighet att bidra till att utveckla byråns arbetssätt och rutiner.
Vi söker dig som
Har minst tre till fem års erfarenhet av redovisning och bokslutsarbete
Har relevant utbildning inom redovisning eller motsvarande ekonomisk utbildning/erfarenhet
Är trygg i din kompetens och yrkesroll
Är noggrann och strukturerad
Är bekväm med kundkontakter och som vill bygga långsiktiga kundrelationer
Uppskattar att arbeta och lära i team
Särskilt meriterande är det om du
Har erfarenhet av att arbeta i Fortnox
Har erfarenhet av att arbeta i Capego
Är eller har ambition att bli Auktoriserad redovisningskonsult
Omfattning, tillträde och lönesättning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75-100% enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar branschadekvata lönenivåer.
Därför ska du välja att arbeta med oss på Pihlblads Accounting
Nära samarbete med kollegor och kunder
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka byråns utveckling
Omväxlande arbetsuppgifter och mångfald i kundstocken
Flexibel vardag med möjlighet att arbeta delvis på distans
Rika utvecklingsmöjligheter inom yrket i takt med att byrån växer
Ansökan och frågor
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta Pontus Pihlblad på telefon 0708-33 92 71.
Skicka din ansökan till tobias@pihlblads.se
senast 2026-06-21. Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: tobias@pihlblads.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pihlblads Group AB
(org.nr 556769-0739)
Kryddbodtorget 1 (visa karta
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582 46 LINKÖPING Arbetsplats
Pihlblads Accounting Jobbnummer
10007524