Erfaren redovisningsekonom till Ozoneair
2026-03-16
Redovisningsekonom till Ozoneair i Luleå - Bli den tredje personen i vårt tighta ekonomiteam
Är du en rutinerad ekonom som trivs med breda uppgifter, stort eget ansvar och nära samarbete i ett litet team? Vill du slippa stora avdelningars byråkrati och istället få möjlighet att påverka på riktigt i ett växande svenskt tillväxtbolag?
Ozoneair är det innovativa Luleå-bolaget bakom Sveriges populäraste ozongeneratorer (Clean) och luftrenare (Purify). Vi hjälper över 100 000 kunder till renare och friskare inomhusluft med svensk teknik från Norrbotten. Med stark tillväxt, verksamhet i Sverige, Finland och Norge samt en omsättning runt 130 MSEK och ca 25 anställda söker vi nu en erfaren ekonom som vill vara med och utveckla vår ekonomifunktion.
Om rollen
Du blir den tredje personen på vår ekonomiavdelning - tillsammans med två drivna kollegor får du ett varierat och ansvarsfullt uppdrag där du hanterar hela kedjan från löpande arbete till analys och förbättringar. Här är det ett tight team där alla bidrar brett och du får direkt påverkan på bolagets utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Löpande bokföring, avstämningar och reskontra
Medverkan vid månads-, kvartals- och årsbokslut samt årsredovisning
Analys, rapportering, budget och prognoser
Lagerredovisning och stöd kring inköp
Moms- och skattedeklarationer (även nordiskt)
Utveckling av rutiner, processer och interna kontroller
Du rapporterar nära ledningen och får ett brett samarbete med resten av organisationen i en platt och dynamisk miljö.
Vem vi söker
Vi vänder oss till dig som är en trygg, erfaren ekonom med flera års praktisk bakgrund inom redovisning (gärna från tillväxtbolag, e-handel eller tillverkning). Du är van vid hela redovisningskedjan, har god systemvana och trivs med att både köra operativt och bidra strategiskt.
Som person är du noggrann, strukturerad och proaktiv - en lagspelare som samtidigt tar eget ansvar och ser sambandet mellan siffror och affärsutveckling. Erfarenhet av flera bolag eller internationell verksamhet är meriterande.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett litet, högpresterande team där dina idéer och insatser syns direkt (bara tre personer totalt på avdelningen)
Stort inflytande och möjlighet att vara med och bygga och effektivisera ekonomifunktionen
Chansen att växa tillsammans med ett framgångsrikt scale-up-bolag med meningsfull mission
Konkurrenskraftig lön, bra förmåner och flexibla villkor
Ett modernt och nyproducerat kontor i ljusa, luftiga och trivsamma lokaler på Bergviken i Luleå - tillsammans med ca 25 engagerade kollegor som har roligt tillsammans och stöttar varandra
Placeringsort: Bergviken, Luleå (viss flexibilitet kan diskuteras).
Låter det som rollen för dig?
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till jobb@ozoneair.com
redan idag. Märk mailet " Ekonom 2025-03". Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
