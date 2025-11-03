Erfaren redovisningsekonom till Helsingborgshem
Vi på Helsingborgshem strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med ett starkt varumärke som lägger stor vikt vid våra medarbetares välmående och utveckling. Vi vill vara en arbetsplats där medarbetare trivs och kan växa. Idag är vi 250 medarbetare. Vi arbetar enligt en tydlig värdegrund; vi vågar, vi utvecklar, vi bryr oss, vilket ger dig som medarbetare ett tydligt förhållningssätt till hur du driver, planerar och strukturerar arbetet. Vi ägs av Helsingborgs Stad och var sjunde Helsingborgare har sitt hem hos oss. Vi äger och tar hand om 12 000 hyreslägenheter, 200 kommersiella lokaler och finns i över 30 bostadsområden. Vår verksamhet är viktig för att staden ska växa och vara attraktiv för en mångfald av människor. Därför strävar vi efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov. Läs mer på www.helsingborgshem.se.
Vi söker dig som är en erfaren redovisningsekonom och som vill bidra med din kompetens inom projektredovisning och moms. Hos oss får du en viktig roll i ett kunnigt team där du blir en nyckelperson i arbetet med bokslut, anläggningsredovisning och utveckling av rutiner och processer inom redovisningsområdet.
Om rollen
I rollen som redovisningsekonom på redovisningssektionen är du en av de mest seniora på sektionen och kompletterar som så redovisningschefen, specifikt när det gäller projektredovisning och moms.
I rollen förväntas du med din erfarenhet känna väl till K3, särskilt kap.17, komponentfördelning och vara en kunnig och stabil resonemangspartner till vår projektavdelning. Du är hands-on och tar ansvar för hantering och bokföring av ny- och ombyggnadsprojekt, mindre teamsinvesteringar och stöttar i allmänna konteringsfrågor och bidrar till sektionens utveckling.
Du bidrar till att våra arbetsrutiner och flöden, inom de områden där du är involverad, är väl dokumenterade, kommunicerade och justeras vid behov. Som person tycker du om att arbeta självständigt och ansvarar för att utförandet av dina arbetsuppgifter görs i tid, med god kvalité och enligt givna regelverk. Du har även del i redovisningssektionens gemensamma ansvar för gruppens prestation och resultat så det är naturligt för dig att hjälpa dina kollegor om så behövs.
I rollen ingår ansvar för anläggnings- och inventarieregistret och tillgångsredovisningen samt de delar som är ekonomiavdelningens ansvar gällande pågående projekt, investeringar, immateriella och materiella tillgångar, avskrivningar, utrangeringar bland annat.
Några andra exempel på arbetsuppgifter och ansvar i rollen:
* Super user i anläggningssystemet Insikt Komponent
* delaktig i budget- och prognosarbete
* fastighetsdeklarationer
* momsredovisning, hela flödet från analys till sammanställning, redovisning och betalning.
* månads- och årsbokslutsarbete inkl. deltagande i sammansättning av årsredovisningar
* avstämning specifika balanskonton
* back-up till redovisningschefen
* support till interna organisationen gällande kontering, ombokningar m m
* upplägg av konton, driftprojekt, uppdatering av kontoplanen m m
* delaktig i förbättringsarbete
För att kunna bidra och vara framgångsrik i den här rollen, ser vi gärna att du har följande erfarenheter och kunskaper med dig:
* Det är önskvärt är att du har 5 - 10 års relevant erfarenhet av liknande tjänst från medelstora till större bolag.
* Har du erfarenhet från fastighetsbolag är det en stor fördel men inte ett krav.
* Du har mycket goda kunskaper i anläggningsregistersystem och projektsystem, så som t ex Insikt Komponent och Hypergene projektmodul, och större ekonomisystem, gärna Visma Business.
* Du har en väl utvecklad kunskap i Excel. Kunskap i övriga Officeprogram är bra. Dina egenskaper
För att trivas och vara framgångsrik i rollen är du trygg och självgående i din yrkesroll. Du är strukturerad, analytisk, pedagogisk och van att prata ekonomi, även med icke-ekonomer. Vidare har du god samarbets- och kommunikationsförmåga, är servicemedveten och självgående.
Du arbetar proaktivt, tar tag i saker när det behövs, är lösningsorienterad och lyckas föra ditt arbete framåt även när du möter utmaningar. Du har i tidigare roller även deltagit i förbättrings-arbete.
Kontakt och ansökan
Låter detta som en passande roll för dig? Ansök då så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande med sista ansökningsdag 2025-11-25. Vi använder oss av bakgrundskontroll vid samtliga rekryteringar.
För mer information
Vi samarbetar med JeffersonWells i denna rekrytering. Har du frågar är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult, Angela Ekelöf - angela.ekelof@jeffersonwells.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
