Erfaren Redovisningsansvarig
2025-09-11
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
Vi söker nu en erfaren Redovisningsansvarig till vårt huvudkontor på Nelson Garden
När man föreställer sig en trädgård tänker nog de allra flesta på en vidsträckt plats utomhus. Villatomten, en grönskande oas, en rabatt med blommor eller ett trädgårdsland egenodlade grönsaker. Men hos Nelson Garden tycker vi att en trädgård kan skapas var som helst. På lägenhetens lilla balkong, i vardagsrummet, på köksbänken eller till och med i garderoben. Vilken plats som helst där det går att plantera, ge näring och odla ett frö i jord eller vatten, tycker vi är en möjlighet att komma närmare naturen.
Vill du vara med oss och utmana idén om vad som är en trädgård? Vill du bli en del av vårt Caring Hero Team?
Nelson Garden är ett av Nordens största trädgårds- och odlingsföretag. Vår vision är ett friskare samhälle, där odling ger människor glädje och stolthet och bidrar till fler växter och djur omkring oss. Vi vill hjälpa fler att komma närmare naturen genom odling, oavsett var de bor. Läs mer på www.nelsongarden.se.
Vill du ta helhetsansvar för redovisning och ekonomisk rapportering i ett väletablerat bolag med rötterna i Småland? Vi söker nu dig som vill vara en nyckelperson i vår ekonomiavdelning och bidra till fortsatt tillväxt och utveckling.
Om rollen
Som redovisningsansvarig på Nelson Garden har du det övergripande ansvaret för vår bokföring och rapportering. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med ekonomichef, CFO, revisorer samt våra övriga avdelningar. Rollen innebär både löpande redovisning och kvalificerat analysarbete.

Arbetsuppgifter
Löpande bokföring och avstämningar
Månads-, kvartals- och årsbokslut (tillsammans med ekonomichef)
Moms, skatter och deklarationer
Säkerställa efterlevnad av lagar och regelverk
Ta fram rapporter till ledning och revisorer
Kontakt med myndigheter
Stöd till övriga avdelningar i redovisningsfrågor
Uppföljning och analys av resultat- och balansräkning
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kvalificerad redovisning
Arbetar strukturerat och självständigt
Är analytisk, noggrann och kommunikativ
Trivs i en roll med stort ansvar och breda kontaktytor
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag, dock senast 5 oktober. Skicka in din ansökan med CV samt personligt brev om varför du söker tjänsten och varför just du skulle vara rätt person för rollen, till ansokan@nelsongarden.se
Placeringsort: Huvudkontoret i Tingsryd on-site
Anställningsform: Heltid, tillsvidare efter provanställning
Lönespann: 39 000 - 45 000 kr/mån
Vid frågor, kontakta:
Financial Manager
Ann-Charlott Gunnarsson
072-16 59 886ann-charlott.gunnarsson@nelsongarden.com
HR
Kirse Odin
070-6881199
Kirse.odin@nelsongarden.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Erfaren Redovisningsansvarig".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Erfaren Redovisningsansvarig". Omfattning
Nelson Garden AB
(org.nr 556127-6071)
Lokgatan 11
)
