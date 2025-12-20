Erfaren receptionist till Hotel Vasa i Göteborg
2025-12-20
Om tjänsten
Hotel Vasa är ett mindre hotell i centrala Göteborg, endast några minuters gångpromenad från Avenyn. Hotel Vasa är ett klassiskt hotell mitt i Vasastan och har tagit emot hotellgäster sedan 1907. Verksamheten ingår i kedjan Best Western.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga receptionsuppgifter som in- och utcheckning. Du svarar i telefon, lägger in bokningar, tar betalningar och liknande.
I arbetsuppgifterna ingår även att hjälpa kollegorna inom frukost och städ. På hotellet arbetar vi alla ihop och vi samarbetar alltid mellan avdelningarna.
Vem vi söker:
Vi söker dig som är serviceinriktad med en stor passion för service och som framför allt har en positiv och proffsig attityd mot våra gäster.
Du ska vara flexibel, trivas med att arbeta i team samtidigt som du klarar av att vara självständig då man ofta arbetar ensam i receptionen. Du får gärna tycka om att hålla rent och snyggt omkring dig.
Vad vi söker:
