Erfaren projektledare till Husqvarna - Framtiden i Sverige AB - Inköpar- och marknadsjobb i Jönköping

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping2021-04-02Har du tidigare erfarenhet av inköp/förhandling och är redo att ta nästa steg i karriären inom ett stort globalt företag?Vi söker nu en Project Manager till en expanderande avdelning på Husqvarna där du får axla ett stort ansvar och på sikt möjligheten att arbeta internationellt.Låter det som något för dig? Välkommen in med din ansökan!2021-04-02Din huvudsakliga arbetsuppgift är att driva kostnadsbesparingsprojekt kopplat till indirekt material, så som reservdelar och förbrukningsmaterial.Ditt främsta fokusområde kommer att vara att driva projekt tillsammans med underhållschefer och tekniker i respektive fabrik, där ni gemensamt tar fram business case kopplat till priser och avtal, där du sedan genomför dessa förhandlingar tillsammans med leverantörer.Till en början kommer mestadels att arbeta mot Norden, men på sikt kan du även komma att arbeta internationellt.Husqvarna AB har över 330 år av innovation i bagaget och levererar skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare. De för samman hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet och erbjuder ett brett och växande sortiment med produkter och tillbehör, där allt från motorsågar och kapmaskiner till robotgräsklippare ingår.Du erbjuds:Att få arbeta i en internationell koncern med ett stort kontaktnät med goda utvecklingsmöjligheter och karriärvägar inom företagetEn spännande och utvecklande roll där du skapar värde till organisationen genom att sänka kostnaderSkallkrav:Kommersiell utbildningDu är verbal och har erfarenhet av förhandlingarDriven med stor ansvarskänslaSvenska & Engelska i tal och skriftMeriterande:Arbetat med projekledning inom tillverkningsindustrinSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas tav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Omgående eller enligt överenskommelseOmfattning: HeltidPlacering: HuskvarnaLön enligt överenskommelseKontaktperson(er)Linn MadsenSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671199