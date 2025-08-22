Erfaren Projektledare till Helikopter 14
2025-08-22
Är du projektledare och har erfarenhet av att leda tekniska projekt? Har du erfarenhet av att arbeta på en strategisk nivå med internationella kontaktytor där samarbete och förhandlingar är centrala delar? Vill du representera Sverige i ett multinationellt helikopterprojekt med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Som projektledare för Helikopter 14 ansvarar du för att planera, leda och följa upp en komplex verksamhet. Projektet är nu i en fas där helikoptersystemet har driftsatts i slutgiltig konfiguration inom Försvarsmakten och fokus ligger på dess vidmakthållande. Rollen arbetsleder en projektgrupp, tillsammans med biträdande projektledare och ett antal delprojektledare, i nära samarbete med produktledaren. Vidare ansvarar projektledaren för att både leda, motivera och delta i kommunikationen med intressenter och leverantörer samt i avtalsförhandlingar.
Som projektledare verkar du på en internationell nivå genom att din roll även innebär att du representerar Sverige i det internationella samarbetet med Nato Helicopter Management Agency (NAHEMA). NAHEMA är ett Program Office inom Nato och företräder medlemsländerna som ett förlängt FMV. Projektledaren jobbar i nära samarbete med vår Liaison Officer som är stationerad i södra Frankrike där både NAHEMA och industrin Nato Helicopter Industries (NHI) har sina huvudkontor. Arbetet innebär täta kontakter med leverantörer, NAHEMA och Försvarsmakten varför resor inrikes och utomlands förekommer.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Du är utbildad civil- eller högskoleingenjör samt är utbildad projektledare eller har motsvarande aktuella kunskaper förvärvade på annat sätt som vi bedömer likvärdiga. Vi ser att du har flera års erfarenhet av att leda projekt med underlydande projektmedarbetare och vi ser gärna att du har erfarenhet att leda underliggande delprojekt. För att nå framgång i rollen ser vi att du har kunskap och erfarenhet av en ledande roll vid komplicerade förhandlingar samt tidigare erfarenhet av projektarbete med internationella kontaktytor.
Det är mycket positivt om du har erfarenhet och kunskap av tekniskt systemarbete, gärna inom det flygtekniska arbetsområdet. Tidigare erfarenhet och kunskap om materielplaneringsprocessen och offentlig upphandling är meriterande. Det är en stor fördel om du har goda ekonomiska kunskaper och kännedom om den militära miljön. Självklart kommunicerar du obehindrat på svenska och engelska, i tal såväl som i skrift.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du har även en mycket god förmåga att analysera och lösa komplexa frågor samtidigt som du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Vidare tänker du strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor samt ser till sakers långsiktiga betydelse. Som person har du en förmåga att leda och motivera dig själv och andra genom engagemang och delaktighet för att nå gemensamma mål.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Helikopteravdelningen inom Verksamhetsområde Flyg & Rymdmateriel har som uppgift att förse Försvarsmakten med helikoptersystem som kan användas både vid uppdrag till sjöss eller på land, i Sverige och utomlands. Helikoptrarna är mångsidiga och Försvarsmakten skall kunna utföra många typer av uppdrag.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast .
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Mikael Svensson, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Caroline Löfgren via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Anna Setterberg vid frågor om rekryteringsprocessen, 08 763 25 83.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
