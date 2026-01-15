Erfaren Projektledare till framtidens flygsystem
Vill du leda projekt där innovation, systemförståelse och säkerhet möts på högsta nivå?
Vi söker en erfaren projektledare som vill ta ansvar för att driva komplexa utvecklingsinitiativ inom avionik - och bidra till att forma framtidens säkerhetskritiska flygsystem.
Övergripande uppdrag
Som projektledare är du motorn som omvandlar strategier till konkreta resultat. Du planerar, leder och utvecklar projekt inom avionik, systemutveckling och IT - där varje beslut påverkar både prestanda, säkerhet och affärsvärde.
Du kommer att arbeta nära teknikledare, systemingenjörer och kunder för att säkerställa framdrift, kvalitet och lönsamhet i projekten.
Vad du kommer att göra
* Driva komplexa teknik- och IT-projekt från uppstart till leverans
* Leda tvärfunktionella projekt och skapa tydlighet i mål, roller och förväntningar
* Säkerställa kravhantering, systemarkitektur och integration mellan teknikområden
* Identifiera risker, hantera förändringar och fatta välgrundade beslut i en dynamisk miljö
* Stärka effektivitet och lärande genom att identifiera förbättringsområden och optimera arbetsflöden
* Bygga och vårda relationer med kunder, leverantörer och interna intressenter
* Bidra till att utveckla projektledningsmetodik och processer inom verksamheten
Vem du är
Du är en erfaren projektledare med naturlig förmåga att skapa struktur, energi och engagemang i komplexa miljöer. Du kombinerar teknisk förståelse med affärsmässighet och ett kommunikativt ledarskap.
Vi tror att du har:
* Flera års erfarenhet av att leda teknik- eller IT-projekt med många intressenter
* God förståelse för systemutveckling, kravarbete och integration i komplexa system
* Stark kommunikationsförmåga - du skapar förtroende och tydlighet i alla led
* Förmåga att prioritera, analysera och agera med helhetssyn
* Erfarenhet av risk- och förändringshantering, budget- och tidsplanering
* Erfarenhet från flyg-, försvars-, fordon- eller annan säkerhetskritisk miljö är meriterande
* Relevant akademisk bakgrund, gärna inom systemteknik, datateknik eller motsvarande är meriterande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
