Erfaren projektledare inom telesystem
Trafikverket / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-11-16
Vill du leda tekniska projekt som gör skillnad i trafiksäkerheten? Vi söker en trygg och nyfiken projektledare som vill arbeta med komplexa entreprenadkontrakt inom telesystem för vägtrafik.
Din roll som erfaren projektledare inom telesystem
I den här rollen får du möjlighet att arbeta med stora och komplexa entreprenadkontrakt, där du leder arbetet från planering till genomförande och uppföljning. Du kommer att hantera många intressenter och team samtidigt och se till att projekten levereras enligt plan. Du företräder Trafikverket mot entreprenörer, leverantörer och andra myndigheter. Ett typiskt projekt består av ca 20 personer i rollerna delprojektledare, byggledare och specialister. Projekten omfattar både drift och underhåll samt större reinvesteringar och förbättringsåtgärder inom områden såsom:
Säkerhetssystem - Kameror, lås- och passagesystem, PA-system för tunnlar och övervakningsservrar.
Tekniska lösningar - IT-system för trafikövervakning och styrning.
Infrastrukturuppgraderingar som modernisering av övervakningssystem.
I din vardag kommer du;
driva och koordinera - Hantera flera entreprenadkontrakt parallellt och säkerställa att de levereras i tid och inom budget.
leda och samordna - Arbeta nära specialister, konsulter och entreprenörer för att skapa framgångsrika samarbeten.
säkerställa kvalitet och resultat - Följa upp kostnader, tidplaner och krav för att optimera både projektgenomförande och långsiktig funktionalitet.
utveckla och förbättra - Identifiera möjligheter till förbättringar och implementera lösningar som stärker säkerhet och effektivitet.
Övrig information
Tjänstens placeringsort är Solna. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet.Kvalifikationer
Är du den vi söker?
Vi tror att du är en driven och analytisk projektledare med tidigare erfarenhet av att leda komplexa projekt. Ditt ledarskap präglas av att bygga förtroende, driva projekt självständigt och leverera resultat. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du arbetar strukturerat, är proaktiv och har ett tydligt kvalitetstänk och din analytiska förmåga gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa sammanhang.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp/120 p med teknisk inriktning, men du kan även ha en annan utbildningsbakgrund kompletterad med relevant erfarenhet från projektledning och/ eller branscherfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
Gedigen flerårig aktuell och relevant erfarenhet som projektledare eller från motsvarande ledande roller från bygg- och anläggningsbranschen
Flerårig aktuell och relevant erfarenhet inom entreprenadverksamhet som beställare, konsult eller entreprenör
Körkort för personbil
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har erfarenhet av att arbeta med:
System såsom ITV och passagesystem inom infrastruktur, bygg eller fastighet
Upphandlingar och entreprenader enligt LOU och AB/ABT
Kalkyl, prognos och kostnadsuppföljning
Förhandling och kontraktshantering
Flera olika projektstyrmodellerSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
