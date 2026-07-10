Erfaren projektledare inom ledningsprojekt
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2026-07-10
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av en dynamisk arbetsplats där du tillsammans med kompetenta kollegor verkligen gör skillnad för ett hållbart och lysande Sverige? Då kan det här vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som erfaren projektledare kommer du inneha rollen huvudprojektledare eller projektledare i vår programorganisation. Du kommer att ansvara för investeringsprojekt för högspänningsledningar. Du företräder Svenska kraftnät som beställare och ansvarar för projektens tid, kostnad och resultat. Rollen kan omfatta både planerings-/projekteringsfas och entreprenadfas.
Den här rollen passar dig som har erfarenhet av att självständigt driva dina ansvarsområden i stora komplexa infrastrukturprojekt. Du trivs i en roll där du förväntas ta beslut samt driva arbetet framåt tillsammans med övriga projektmedlemmar och konsulter.
Denna rekrytering är gemensam för flera projektledarenheter. Vi söker erfarna projektledare oavsett om du föredrar att arbeta i tidiga eller sena faser i anläggningsprojekt och oavsett om du är intresserad av rollen som projektledare eller huvudprojektledare.
Under planerings- och projekteringsfaserna läggs stor vikt på tillståndsfrågor och kommunikation med projektets olika intressenter. Under byggfasen ansvarar du för att styra och leda en intern projektgrupp samt för att handla upp och följa upp kontrakterade entreprenörer. Som projektledare har du även ansvar för arbetsmiljö och elsäkerhet.
I rollen som huvudprojektledare kommer du ansvara för ett flertal projekt och ha projektledare som rapporterar till dig. Du leder och coachar projektledarna för att säkerställa att projekten når sina mål samt rapporterar till programledaren.
Inom Svenska kraftnät har vi ett gemensamt arbetssätt där alla är delaktiga i utvecklingen av verksamheten och där du som medarbetare uppmuntras att bidra till förbättring och utveckling av rutiner och processer. Du kommer att tillhöra avdelning ledningsprojekt som finns representerad på Svenska kraftnäts huvudkontor i Sundbyberg samt de olika lokalkontoren i Göteborg, Sundsvall, Sollefteå, Luleå och Västerås.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är samarbetsorienterad och har lätt för att anpassa dig och hitta lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du arbetar bra tillsammans med ditt team för att gemensamt driva programmens och Svenska kraftnäts intressen framåt. Du är bra på att sätta upp mål för dig själv och andra och du arbetar ambitiöst för att nå dessa mål tillsammans med ditt team. Ditt strukturerade arbetssätt och förmåga att arbeta enligt tydliga processer hjälper dig att organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du har en högskoleutbildning inom för tjänsten relevant område eller motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig. Exempelvis inriktning samhällsbyggnad, infrastruktur eller elkraft.
Du har även:
Minst sju års erfarenhet av projektledning av stora komplexa projekt inom infrastruktur eller anläggning
Kunskaper inom entreprenadjuridik (till exempel ABK09, ABT, AB)
Kunskaper inom AMA och liknade branschstandarder
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av elkraftprojekt
Erfarenhet av arbete med tillståndsprocesser eller hantering av markägarfrågor
Projektledarutbildning exv. PMI/IPMA
Erfarenhet av att ha arbetat inom eller gentemot offentlig sektor
Erfarenhet av arbete i beställarfunktion
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg och Västerås
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Inrikesresor förekommer i denna tjänst
Sista ansökningsdag är den 14 augusti 2026.
Tjänsten är en tillsvidareanställning
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Christian Kvarnström, rekryterande chef, 010 350 9334
Louise Jidell, rekryterande chef, 010 475 8171
Caroline Kirschon, rekryterare, 010 350 9249
Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
. Under semestertider nås vi på mail och svarstiden kan vara längre än vanligt.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 35 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9998847