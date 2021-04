Erfaren projektledare inom direktmarknadsföring - Insamlingsstift Wateraid Sverige - Organisationsutvecklarjobb i Solna

Prenumerera på nya jobb hos Insamlingsstift Wateraid Sverige

Insamlingsstift Wateraid Sverige / Organisationsutvecklarjobb / Solna2021-04-12WaterAid är en dynamisk arbetsplats som erbjuder en spännande och händelserik arbetsmiljö. Att arbeta för oss är utvecklande, inspirerande och givande och ditt arbete kommer att bidra till att säkerställa att alla människor överallt får tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.WaterAid befinner sig i en riktigt intressant expansionsfas där vi de senaste åren bland annat ser en positiv intäktsökning från allmänheten. Vi vet att våra frågor uppfattas än mer relevanta och aktuella idag än för ett år sedan och nu vill vi öka takten ytterligare för att få fler människor engagerade i WaterAids viktiga arbete för rent vatten, säker sanitet och hygien genom att bygga långsiktiga och lönsamma relationer.Nu finns möjlighet att förändra livet för människor varje dag. Vill du ta möjligheten?I rollen kommer du att tillhöra Insamlingsavdelningen som består av insamling gentemot privatpersoner och insamling gentemot företag. Du ansvarar för att utveckla och förädla våra dr-kampanjer, fieldmarketing kampanj, förbättra insamlingsannonsering, vara en viktig kugge i alla våra prioriterade kampanjer under året samt medverka till att ta vår rekrytering på sociala medier till nya höjder. Framåt kan det även bli aktuellt med andra kanaler t ex tv- och radiokampanjer. Vi ser en person som triggas av att följa upp resultat och analysera för att förflytta kampanjer och aktiviteter till nästa nivå.2021-04-12Vi tror att du som söker har arbetat som projektledare i minst fem år med fokus på direktmarknadsföring. Du kanske har arbetat inom prenumeration, kundlojalitet eller på en ideell organisation med att både rekrytera nya kunder/givare, utvecklat arbetet med att öka lojalitet och lönsamhet bland befintliga kunder/givare samt arbetat systematiskt med att testa olika idéer, kanaler och metodiker. Vi ser gärna att du är en noggrann, systematisk och nyfiken person som ständigt tänker utveckling och möjligheter. Vi tror att du har arbetat i en internationell miljö och har ett professionellt förhållningssätt till att arbeta inom den ideella sektorn dvs du står bakom våra värderingar och målbild, men har ett kommersiellt driv som resulterar i mer pengar till människor som lever i de allra fattigaste samhällena.Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav för tjänsten.Förutsättningar kring tjänstenWa­t­erAid vill vara en ar­bet­splats som är at­trak­tiv för alla, efter­som vi tror att en vari­a­tion av per­spek­tiv, er­faren­heter och bak­grund gör oss ännu starkare. Vi välkom­nar alla in­tresser­ade att söka, oavsett kön, et­nisk till­hörighet och re­li­gion eller an­nan tro­supp­fat­tning, funk­tion­sned­sät­tning, sex­uell läg­gn­ing, kön­si­d­en­titet och kön­sut­tryck, och/ eller ålder, och även om du inte matchar allt i vår lista ovan.Tjän­sten är 100 %. Till­träde en­ligt öv­eren­skom­melse. Provanställ­ning 6 må­nader, med efter­föl­jande tillsvi­dare­anställ­ning. Wa­t­erAid Sverige har kollek­ti­vav­tal.Din ar­bet­splats är på Wa­t­erAids kon­tor i Solna, men vi tilläm­par ar­bete hemifrån un­der pan­demin.Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast den 30 april till work@wateraid.se . In­ter­vjuer sker lö­pande och tjän­sten kan komma att till­sät­tas in­nan sista an­sökn­ings­dag.Läs mer om WaterAid på www.wateraid.se. För frågor om tjänsten kontakta Miriam Isaksson, Ansvarig Privat Insamling, via mail: miriam.isaksson@wateraid.se , via telefon 08-677 30 17Facklig företrädare Unionen: Lisa Fyrhammar, lisa.fyrhammar@wateraid.se , 08-677 30 38Varmt välkommen med din ansökan!Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-05-01Insamlingsstift Wateraid SverigeHannebergsgatan 3317168 Solna5684607