Erfaren Projektledare inom automation till Modis - Modis Sweden AB - Datajobb i Västerås

Modis Sweden AB / Datajobb / Västerås2021-04-15Vill du jobba i en spännande, internationell miljö i en tjänst med teknisk höjd? Välkommen in med din ansökan till tjänsten som projektledare inom automation hos oss på Modis!Vad kommer du att jobba med?Som konsult hos Modis kommer du att ha möjlighet att jobba med såväl stora som små organisationer och uppdrag. I denna roll kommer du att jobba som projektledare där du har i uppgift att:Leda projekt för bilcellsbatterierLeda tvärfunktionella team och se till att arbetet fortlöper smidigtInteraktion med kunder för att säkerställa implementering av projektSäkerställa projektframsteg baserad på NV projektramRapportera till NV kommitté och kunderVem är du som person?Brinner du för teknik och är en bra lagspelare med förmåga att leverera goda resultat, då kommer du passa in hos oss! Vi tror att du har en högskole- eller civilingenjörsutbildning med minst 5 års erfarenhet som projektledare, gärna inom automation. Vidare så tror vi att du har mycket god kommunikativ förmåga och bevisad kompetens inom projekt som fortlöper med högt tempo. Meriterande om du har tidigare erfarenhet inom Bränsleceller och OEM.I övrigt är du driven, målinriktad och strukturerad. Du har en analytisk förmåga och ett nyfiket sinne och när det kommer till detaljer så är du mycket noggrann. Svenska och engelska, i såväl tal som skrift, är ett krav. Då du kommer att arbeta som konsult ser vi att du är professionell i ditt bemötande såväl internt som externt, en Modis-ambassadör helt enkelt.Vad erbjuder vi?På Modis strävar vi ständigt efter att hjälpa våra kunder och konsulter att bli framgångsrika. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss kommer vi att vara där för dig. Vi introducerar dig i vår verksamhet och våra kunder. Dina synpunkter värdesätts och för att hålla oss i framkant är du aktiv i Modis affärsutveckling och tillsammans skapar vi erbjudanden till marknaden.Genom att bli vår kollega kommer din vardag som konsult vara varierad med uppdrag i olika projekt i diverse branscher, system och miljöer. Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska få mer av varann ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.Modis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser Inom IT, Engineering och Life Science. våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Modis finns representerade i USA, Kanada, Europa med över 100 kontor och med mer än 35 000 kollegor i uppdrag varje dag.Låter detta intressant?Då ska du söka till oss så snart som möjligt! Tjänsten avser en tillsvidareanställning i vårt konsultteam på Modis. Ansök genom länken nedan eller att du helt enkelt ringer eller kontaktar oss.2021-04-15Vill du bli en del av Modis eller vill veta mer om de tjänster och uppdrag som vi erbjuder, ta gärna kontakt med ansvarig Business Manager, Gustav Tenerz 073-68 47 007, Gustav.Tenerz@modis.se eller Messiah Azimi, 0736-84 70 98, Messiah.azimi@Modis.seVarmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-14Modis Sweden AB5692651