Erfaren projektledare
2026-04-23
Vill du arbeta med kunskapsstyrning och bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården på nationell nivå? Då kan det här vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Du driver och ansvarar för projekt - från planering till genomförande och uppföljning. Du tar ett helhetsansvar, prioriterar och säkerställer att arbetet går framåt och når resultat.
Du arbetar i nära samarbete med medicinska experter, kollegor och andra aktörer. Tillsammans bidrar ni med olika perspektiv och kunskap för att utveckla nationella riktlinjer och andra typer av kunskapsstöd. Du skapar delaktighet genom dialog och tar tillvara olika synpunkter för att nå gemensamma mål.
I rollen ingår att:
planera, leda och följa upp projekt
samordna och involvera relevanta aktörer
omsätta kunskap och insikter till konkreta förbättringar
bidra till utveckling av arbetssätt och metoder
Arbetet sker både inom regeringsuppdrag och i initiativ som du och dina kollegor identifierar utifrån behov i verksamheten. Du samverkar med regioner och andra organisationer och får därigenom en bred förståelse för hälso- och sjukvårdens utmaningar och möjligheter.
Vi är en grupp som samarbetar nära och delar kunskap med varandra. Här finns utrymme att både bidra med din erfarenhet och fortsätta utvecklas. Vi värdesätter öppenhet, respekt och ett klimat där vi lär av varandra.
Om dig
För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
ta ansvar för ditt arbete och bidra till helheten
samarbeta väl och skapa engagemang och delaktighet
kommunicera tydligt och lyhört
arbeta strukturerat och driva arbetet framåt
vara nyfiken och bidra till utveckling och förbättring
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Kvalifikationer
Krav för tjänsten är:
akademisk examen om minst 180 hp inom medicin, samhällsvetenskap eller annan inriktning som vi bedömer likvärdig
flerårig och aktuell erfarenhet av projektledning
kunskap om hälso- och sjukvårdssystemet som är relevant för uppdraget
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av kunskapsstyrning på nationell eller regional nivå
erfarenhet av att arbeta strukturerat med förbättringar och effektivisering
erfarenhet av att facilitera dialoger, workshops eller processer
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare på heltid med sex månaders provanställning. Placering är på avdelningen för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård och tandvård. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Under våren 2027 flyttar vi till nya lokaler i Solna strand. Din tjänstetitel är utredare.
Vid frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Anders Berg: anders.berg@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Rebecka Modahed: rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
Fackliga företrädare:
SACO-S: Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
ST/OFR: Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Telefon: 075-247 30 00
Har du skyddad identitet? Kontakta personalspecialisten ovan.
Välkommen med din ansökan senast 15 maj 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), https://www.socialstyrelsen.se/
