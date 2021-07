Erfaren projektledare - Atea Sverige AB - Datajobb i Örebro

Prenumerera på nya jobb hos Atea Sverige AB

Atea Sverige AB / Datajobb / Örebro2021-07-07Är du en lagspelare som vill bli en del av landslaget? Kontoret i Örebro söker dig som vill jobba som projektledare med en blandning av it-infrastruktur- och verksamhetsprojekt.Att arbeta på Atea Örebro ger dig möjlighet att jobba med både privata och publika kunder. . Då vi alltid vill mer utmanar vi hela tiden våra kunder och varandra för att utvecklas. Vi erbjuder dig en arbetsplats som präglas av medarbetare som brinner för att bygga Sverige med it. Vi kallar oss stolt för landslaget i informationsteknologi.Din roll i lagetDu kommer att vara en del av teamet i Örebro i vårt affärsområde Information Management som omfattar strategi, arkitektur, Analytics (AI, BI, RPA och IoT), verksamhetsutveckling, förändringsledning, it-styrning, projektledning samt informations- och cybersäkerhet. Våra kunder genomgår en digital förändringsresa där du som projektledare kommer ha en nyckelroll. Till ditt stöd har du andra medarbetare från teamet men även övriga hjälpsamma kollegor.2021-07-07Som projektledare kommer du att få möjlighet att arbeta både i Atea-ledda leveransprojekt och som konsult ute hos våra kunder. Områden som vi verkar inom är bland annat information management, hybrid platform och digital workplace. Projekten som bedrivs håller varierande komplexitet och omfattar såväl it som verksamhet. Det kan exempelvis vara processutveckling, workshopledning, migreringsprojekt eller införandeprojekt. En del av rollen som projektledare på Atea kommer vara att utveckla våra kunder tillsammans med trevliga kollegor.Vad söker vi hos digDina personliga egenskaper är avgörande för att lyckas i rollen och trivas hos oss. Som projektledare ser vi att du är en person som arbetar bra med andra. Du är lyhörd och lyssnar in både kollegor och kunder samtidigt som du kommunicerar tydligt och löser problem som dyker upp på ett konstruktivt sätt. Du är duktig på att planera ditt arbete i förväg samt organiserar och prioriterar aktiviteter effektivt. I ditt ledarskap sätter du upp och följer upp deadlines. I din roll leder, motiverar och delegerar du aktiviteter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du är duktig på att skapa team som arbetar bra tillsammans.För att lyckas i tjänsten som projektledare bör du ha följande:Mångårig erfarenhet av it-branschen samt som projektledareHar vana att arbeta både med it-avdelningar samt kärnverksamheterGoda kunskaper i att arbeta enligt en projektmodell som PPS, PRINCE2 eller motsvarandeHar ett affärsmässigt synsätt som du kan tillämpa i dina uppdragHar insikt och förståelse för kundens behov.Meriterande är om du har erfarenhet av:Agil projektledningFörändringsledningErfarenhet av verksamhetsutveckling och processkartläggningKravhantering/-analysAtt arbeta som konsult och/eller hantera kundrelationerVårt erbjudande till digHos oss är det alltid nära till beslut. Vi har en målmedveten satsning på coachande ledarskap och våra medarbetares personliga utveckling och hälsa. Vår kultur präglas av våra värderingar, en kultur där framåtanda, humor, kamratskap och ett visst mått av galenskap är helt naturligt. En kultur som gjort oss till Sveriges största leverantör av informationsteknologi och tillhörande tjänster.Vi har alltid stora saker på gång. Vi gillar att utmana oss själva och går ofta vår egen väg. Vi gör det tack vare modiga medarbetare som sporras av stora mål. Vi har ett stort fokus på ansvarstagande utveckling och är stolta över att kunna påverka branschen globalt att agera mer hållbart.Kontakta ossVi hoppas du vill bli en i gänget! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ulrika Nygren, ulrika.nygren@atea.se alternativt telefonnummer 019 - 500 40 14. Ansökningar behandlas först i augusti efter semesterperioden.Atea vill vara The Place To Be och därför värdesätter vi de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Som ett kvalitativt led i vårt sedvanliga rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare.Varmt välkommen med din ansökan!Atea har samlat it-branschens största hjärtan och snabbaste hjärnor. Vi finns över hela Sverige och har över 2500 kompetenta medarbetare inom alla områden. Specialister som vet vad som krävs för att skapa konkurrenskraft inom exportindustrin, specialister som vet hur it kan bidra med bättre lärande i skolan, specialister som vet hur lokala företag kan växa med it, specialister som vill vara med och skapa vård och omsorg i världsklass.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-08-22Atea Sverige AB5852424