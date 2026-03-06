Erfaren projektingenjör till Göteborg-Borås
Som projektingenjör på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Nu har du möjligheten att vara med och förverkliga den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.
Göteborg-Borås arbetar just nu med järnvägsplaner på hela sträckan och växlar samtidigt upp inför det kommande produktionsskedet. Vi söker nu en projektingenjör för vårt produktionsförberedande projekt, som vill vara med på denna spännande resa. Beroende på din potential och förmåga, kommer det finnas stora möjligheter till utvecklande arbetsuppgifter och roller i Göteborg-Borås framåt.
Rollen innebär att du stöttar projektledare och delprojektledare som arbetar med förberedelser inför de första produktionsprojekten inom Göteborg-Borås. Du kommer bistå i arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag och upphandlingar. Som projektingenjören stöttar du med planering och uppföljning, och ansvarar du för sammanställning av projektets månadsrapportering. Du kommer jobba med uppdatering av tidplaner och samordna dessa med andra projekts tidplaner. Projektingenjören är också den som samordnar projektets riskarbete.
I Göteborg-Borås kommer du möta kompetenta samt engagerade kollegor som alla arbetar för Trafikverkets vision; alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Blir du en i vårt team kommer du träffa engagerade, positiva och drivande kollegor. Du kommer att lära känna många nya människor i rollen som projektingenjör. Jag hoppas att du vill vara med och utveckla ett modernt, effektivt samt hållbart transportsystem!
Placeringsort för den här tjänsten är Göteborg. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att lyckas i rollen är du engagerad och tar egna initiativ i ditt arbete. Du arbetar strukturerat och har förmåga att skapa ordning i komplexa sammanhang. Du har en god analytisk förmåga och kan se helheten i projekt där många delar behöver samordnas. Rollen innebär samarbete med flera olika funktioner, vilket gör att du behöver vara kommunikativ och trivas med att arbeta tillsammans med andra.
Vi söker dig som har
högskole- eller universitetsexamen om minst 180 hp (120 p) inom samhällsbyggnad eller ekonomi alternativt annan akademisk utbildning tillsammans med erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
har minst 2 års erfarenhet från beställarsidan, entreprenader eller konsultkontrakt inom järnväg eller väg
erfarenhet av arbete med projektstyrningsfrågor i stora, komplexa anläggningsprojekt.
goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet
från projekt i produktionsskede
av uppföljning av kalkyl- och ekonomi
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Läs mer här
Om Göteborg-Borsåhttps://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Goteborg-Boras/
