Erfaren projekt- & byggledare - AB 05
Är du den erfarna projekt- & byggledaren med den rätta känslan för detaljerna som vill arbeta med varierande projekt i spännande och intressanta miljöer? Är du personen som även värdesätter din kontinuerliga personliga utveckling? Om ja, då ska du absolut läsa vidare.
AB 05 är som bolag inne i en fortsatt tillväxtfas med nya förfrågningar från våra kunder. Vi behöver därför förstärka vårt härliga team i med ytterligare en ny kollega, en erfaren projekt- & byggledare till vårt kontor i Malmö.
Dina arbetsuppgifter på AB 05
Tjänsten som projekt- & byggledare hos oss på AB 05 är ett omväxlande och utmanande arbete där du kommer att ha en central roll säkerställandet av en bra leverans till vår kund.
Du kommer medverka i upphandlingen av entreprenörer, ofta med hjälp av förfrågningsunderlag vilka vi själva har arbetat fram. Du planerar, samordnar och leder byggprocessen framåt från start till mål, samt säkerställer även avtalet mellan beställare och entreprenör. Detta sker i form av styrning gällande tid, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Under tiden och vid slutskedet av ett byggprojekt erbjuder AB 05 kunden även hjälp med besiktningar i samtliga dess former, detta med egen kunskap samt med ett brett nätverk.
Varför du ska börja hos oss på AB 05
Utöver den stora möjligheten till personlig utveckling ges du dessutom tillfället att jobba på kanske ett av Malmös finaste kontor där möjligheterna är många. I fastigheten finns ett friskvårdscenter med tillhörande gym. Med närheten till havet finns det även goda möjligheter till en joggingtur eller promenad på lunchen. När tillfället ges är fika och lunch i trädgården med havsutsikt en självklarhet eller varför inte ett dopp i havet om man känner för det.
Vi har en platt organisation, korta beslutsvägar och stor möjlighet för just dig att påverka både din arbetsmiljö och dina arbetsuppgifter. Företagets mindre format gör just dig synlig även om vi värdesätter lagspelare. Ett exempel på en teamskapande insats är vår årliga studie- och inspirationsresa till en stad med spännande arkitektur såsom New York, Tokyo, Wien eller Valencia, städer som varit våra resmål de senaste åren.
Hos oss blir du en del av en organisation som bygger på samarbete och dagligt informationsutbyte med korta svarsvägar och daglig kontakt med dina kollegor.
Vi hoppas att ovan har övertygat dig om varför just du ska tillhöra vårt team på AB 05.
Din bakgrund och erfarenhet
Du besitter idag hög kompetens inom byggteknik. Du har erfarenhet, samt förmågan att hantera både mindre och större byggprojekt. Du är van vid att ha löpande kontakt med kunder, entreprenörer och myndigheter. Självklart har du i grunden ett stort intresse och engagemang kring allt som rör husbyggnation i alla dess former inklusive installationer.
För att lyckas i rollen som projekt- & byggledare på AB 05, tror vi att du i grunden är utbildad civil- eller högskoleingenjör alternativt examinerad byggnadsingenjör från YH-utbildning. Utöver din utbildning har du samlat på dig minst 8-10 års gedigen och dokumenterad arbetslivserfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen inom en liknande roll.
Kanske är du idag motsvarande projekt- eller arbetschef på ett medelstort till stort byggentreprenadföretag. Du besitter hög samlad kompetens inom ny- och ombyggnadsprojekt av varierande storlek och omfattning.
Du behärskar och kan kommunicera samt uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav då vi har projekt runt om i Sverige.
Utöver ovan är det meriterande om du även har vana av att arbeta i kalkylprogram samt har goda kunskaper inom lagar och krav gällande arbetsmiljö samt entreprenadjuridik.
Vi ser gärna att du är bosatt i Malmöområdet/ Skåne- Du har idag ett etablerat och aktuellt nätverk med relevanta lokala kontakter inom branschen.
Du är projekt- & byggledaren som drivs av att komma i mål med dina projekt inom rätt tid, till rätt kostnad och kvalitet.
Dina personliga egenskaper
Som person är du engagerad, driven och resultatinriktad. Du har god förmåga att självständigt driva och utveckla dina projekt. Att vara flexibel är helt naturligt för dig. Du tar på dig både små som stora uppdrag med samma engagemang, då de är lika värdefulla och viktiga för oss.
Du är en lagspelare som kan arbeta lika bra självständigt som i grupp. Du är även bra på att skapa goda relationer både externt och internt. Du har en naturlig vilja att aktivt bidra till det goda och öppna arbetsklimatet som råder inom vårt företag.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och profil till den här tjänsten. Publiceringsdatum2026-04-14
I denna rekrytering samarbetar vi med Ny Kollega och du är välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Johan Spjuth på 0733- 67 06 60 vid frågor. Sista ansökningsdag är den 17 maj, men ansök snarast då urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi på Ny Kollega har som mission att utveckla människor och företag genom långsiktiga och seriösa relationer med våra kunder, kandidater och medarbetare. Vi utvecklar människor och företag inom hela Skandinavien. Sedan 2006 har vi samlat på oss en gedigen erfarenhet och kompetens inom rekrytering och personaluthyrning. Vi är medlem i Kompetensföretagen och sedan oktober 2021 ett auktoriserat rekryterings- och uthyrningsföretag. Läs mer om oss på nykollega.se eller följ oss på LinkedIn och Facebook. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Ny Kollega i Skåne
(org.nr 559224-1714)
Mellangatan 71 (visa karta
)
261 61 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9852110