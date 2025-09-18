Erfaren Produktutvecklare
Är du en driven och nyfiken ingenjör med passion för produktutveckling? Vill du vara en del av spännande projekt inom flyg, rymd, fordon och energiförsörjning? Hos Combitech får du chansen att arbeta med kvalificerade uppdrag hos några av de största bolagen i Östergötland. Vi söker nu engagerade produktutvecklare som vill vara med och forma framtidens teknik, särskilt inom flyg- och försvarsindustrin.
Din roll som Produktutvecklare hos Combitech
Hos oss på Combitech har du möjlighet att arbeta i kvalificerade uppdrag hos flera stora bolag i Östergötland. Vi har spännande uppdrag inom exempelvis flyg, rymd, fordon och energiförsörjning och inom områden såsom exempelvis produktutveckling, design, metodutveckling, tekniska beräkningar och projektledning. Just nu söker vi framförallt personer till utvecklingsprojekt inom flyg och försvarsindustri. Som nyexad har du också möjlighet att delta i vårt Combitech Talent Program.
På Combitech får du utvecklas både i yrkesrollen och som person och vi ser dig och din roll ur flera perspektiv. Vi erbjuder stimulerande uppdrag, tekniska kurser och regelbundna kursveckor, med inriktning på personlig utveckling. Vilket även ger tillfälle att nätverka med kollegor från olika kontor och med annan teknisk intriktning.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning, gärna med en grund inom maskinteknik. Meriterande är om du har kunskaper i CAD-verktyg (exempelvis CATIA V5, NX eller Creo), simuleringsverktyg (exempelvis ANSYS, Nastran, Abaqus eller LS-Dyna) eller i PDM-system (exempelvis TeamCenter). Goda kunskaper i svenska och engelska språket förutsätts både muntligt och skriftligt.
Du som trivs på Combitech är en person som är flexibel och intresserad av nya utmaningar. Du har ett stort intresse av att ständigt utvecklas, både tekniskt och personligt, för att vara en konsult och ingenjör i framkant. Vi värdesätter förmågan att samarbeta och utveckla goda relationer med både kunder och kollegor.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
På Combitech ingår vårt kompetensutvecklingsprogram Combitech GROW som en naturlig del i din anställning! Vi ger dig möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar till både personlig och professionell utveckling, samtidigt som du arbetar i spännande och givande uppdrag.
Hos oss får du vara med och utveckla teknikområden för att möta kraven på framtidens digitala samhälle. Vi har flera projekt inom digitalisering, autonomi, artificiell intelligens, cyber security och 5G-utveckling. Våra konsulter utvecklar också flygande hjärtstartare, system som ökar säkerheten på flygplatser och nya stridsflygplanet Gripen E som gör samhällen trygga!
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor på vår webb!
Rekryterande chef: Madeleine Persson +46 73 4186218
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
