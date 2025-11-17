Erfaren produktionstekniker/-beredare
2025-11-17
Jakkal är ett ingenjörsföretag som är verksamt i Örebro/Karlskoga, Köping och Nyköping.
Vi har ett kunnigt team med lång erfarenhet och kompetens med tyngdpunkt inom produktions-, produkt- och teknikutveckling.
Genom vårt breda tjänsteutbud kan vi erbjuda:
• Kompetenta medarbetare med tyngdpunkt inom mekanisk konstruktion, el och automation, produktionsteknik och projektledning, men även inom andra kompetensområden genom hela er organisation.
• Resurs- och specialistkonsulting ute hos kund.
• Leverans av kundspecifika produktionslösningar, allt från lyftverktyg, fixturer, conveyor banor, robotar till nyckelfärdiga maskinutrustningar inklusive CE-märkning och all dokumentation via vår "In House" avdelning.
• Additiv tillverkning - 3D-printing.
• Rekryterings- och bemanningslösningar både inom tjänstemanna- och kollektivsidan.
Om jobbet
Är du en driven produktionstekniker med passion för att optimera och utveckla processer? Vill du arbeta i en innovativ och framåtsträvande miljö inom tillverkande industri? Då är det dig vi söker!
Hos oss får du jobba i ett engagerat och fartfyllt företag med korta beslutsvägar, där du har stora möjligheter till kompetens- och karriärutveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och ditt arbetsområde är i Örebro + närområde.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag.
Analysera och förbättra produktionsprocesser för att effektivisera arbetsflöden och minimera slöseri.
Planera och optimera verkstadslayout, materialflöden och placering av arbetsstationer.
Granska konstruktionsunderlag med fokus på producerbarhet och testbarhet.
Säkerställa att konstruktionslösningar uppfyller produktionskrav och möjliggör effektiv tillverkning.
Fungera som teknisk länk mellan konstruktion och produktion för att identifiera och lösa problem tidigt.
Driva och delta i förbättringsprojekt från idéstadiet till implementering och uppföljning.
Skapa och underhålla tillverkningsberedningar, operationslistor och arbetsinstruktioner.
Introducera nya metoder, utrustningar och processer i produktionen.
Utbilda operatörer och tekniker vid förändringar i arbetssätt eller teknik.
Samarbeta nära med konstruktion, produktion, kvalitet och underhåll för att säkerställa effektiva produktionsflöden.
Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Är högskoleingenjör eller har en motsvarande teknisk utbildning - eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Har några års relevant arbetslivserfarenhet som produktionstekniker.
• Har erfarenhet av att omsätta analyser till praktiska och mätbara lösningar i produktionen.
• Har goda datakunskaper (rollen kräver arbete i många olika system).
Kvalifikationer
• Behärskar, har kunskaper inom, och erfarenhet av MasterCAM.
Meriterande
• Erfarenhet av bearbetning av plast/kolfiber.
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har en stark analytisk förmåga och en naturlig fallenhet för att identifiera förbättringsmöjligheter.
• Gillar att arbeta inom industrin och är genuint intresserad av teknik och koordinering.
• Gillar att utmana dig själv.
• Har en god förmåga att kommunicera på ett tydligt och effektivt sätt.
• Är lyhörd för kundens behov och har lätt för att anpassa dig i nya miljöer samt knyta nya kontakter.
• Har lätt för att samarbeta, strukturera och organisera.
• Är självgående och tar ansvar för dina uppgifter.
• Är handlingskraftig, engagerad och drivs av att hitta lösningar samt göra det yttersta för att våra kunder ska bli nöjda.
Om Jakkal
Jakkal är ett konsultbolag bestående av ett tekniskt kunnigt team med lång erfarenhet av produkt- och produktionsutveckling.
Våra kunder är både stora och små företag, där flera är världsledande inom sitt område.
Jakkal erbjuder kompetenta medarbetare inom mekanik, automation, el, programmering, produktionsteknik och projektledning. Vi levererar kompetens in-house, specialistkonsulting samt resurskonsulting ute hos kund. Vi kan även hjälpa till med rekryteringar och hyrrekryteringar enligt kundens behov samt bemanning mot industrin.
Vi utnyttjar vår samlade kompetens för att lösa våra kunders behov. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga genom att utveckla effektiva, lönsamma och smarta lösningar. Vi kan leverera nyckelfärdiga utrustningar, där vi ansvarar för förstudier, konstruktion, tillverkning, programmering, installation, driftsättning samt slutdokumentation inklusive CE-märkning. Vi hjälper gärna till hela vägen till mål, men vi anlitas även för delfaser i projekt samt som systemleverantör.
Som konsult på Jakkal får du möjlighet att arbeta och utvecklas inom produktion, produkt- och teknikutveckling. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag. Du får möjlighet att utveckla dina tekniska kunskaper samt arbeta med kunder och dess leverantörer i olika led och skapa ett kontaktnät inför framtiden.
Vårt motto på Jakkal är att trivsel och välmående på arbetet genererar till kreativitet och utveckling samt nöjda kunder. Vi har roligt på jobbet och anordnar regelbundet sociala aktiviteter där vi kan koppla av och lära känna varandra även utanför arbetet.
Redo för nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar alla frågor kring tjänsten.
Urvalsprocessen sker löpande, så vänta inte - bli en del av vårt växande team!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
