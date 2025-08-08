Erfaren Produktionsledare till MSM
2025-08-08
Vi söker en erfaren produktionsledare som vill vara med på en spännande tillväxtresa inom tillverkande industri! MSM är ett stabilt familjeföretag med snart 30 anställda som idag omsätter ca100 MSEK. Nu behöver vi dig som kan ta ett helhetsgrepp om vår produktion - både i det dagliga arbetet och i långsiktigt strategiskt förbättringsarbete.
Som Produktionsledare ansvarar du för den dagliga driften av produktionen, med ett personalansvar för 15+ medarbetare inom montering, svets, lackering, skärande bearbetning och lager.
Du arbetar nära produktionsledare, planering och teknik - och du är inte rädd för att utmana kalkyler, ifrågasätta gamla arbetssätt och driva förbättring. Med ett helikopterperspektiv, struktur och tydlighet säkerställer du att våra leveranser sker i tid, med hög kvalitet och effektivt nyttjande av resurser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- Leda, planera och följa upp den dagliga produktionen
- Fördela resurser och arbetsuppgifter
- Arbetsleda och utveckla personal (inkl. introduktion & utbildning)
- Starta tillverkning & inköpsförslag i Monitor G5
- Daglig och långsiktig produktionsplanering
- Följa upp nyckeltal och driva förbättringsinitiativ
- Samverka med teknik, kvalitet, försäljning och underhåll
Vi söker dig som
- Har erfarenhet av arbetsledning inom industriell produktion
- Är van att jobba i affärssystem som Monitor G5 och Officepaketet
- Har teknisk utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet
- Har förståelse för produktion, kalkyler, flöden och maskinpark
- Har ett öga för struktur, dokumentation och beredning
- Vågar ta plats, ställa krav och driva förändring
- Talar och skriver flytande svenska och engelska
Vi söker en kommunikativ ledare med hög arbetsmoral och integritet. Du är strukturerad, engagerad och orädd, med god förmåga att fatta beslut och leda teamet mot gemensamma mål. Du har en naturlig känsla för vad som är "rätt och rimligt", är lösningsorienterad, strategisk och har både detaljblick och helhetsperspektiv.
Vad vi erbjuder
- Ett tryggt företag i tillväxt - vi investerar i framtiden
- Betald övertid & 5 veckors semester
- Möjlighet att påverka och utveckla både verksamhet och team
- Familjär kultur och närhet till beslutsfattande
- Korta beslutsvägar och stort eget ansvar
Är du redo att kliva in i en nyckelroll och ta ansvar för att vår produktion fortsätter växa och utvecklas? Skicka din ansökan snarast - urval sker löpande!
MSM - ett företag som når ända fram
Månsarps Svets & Maskins specialitet är tillverkning av lastbilspåbyggnader samt byggande och utveckling av förvaringsrum till olika myndigheter. Vi på MSM har lång tradition av konstruktionslösningar och äger därför en bred erfarenhet av detta fält. Exempelvis har vi utvecklat ett eget sortiment av säkerhetsdörrar och fönster. Möbler och övrig inredning som är vandalsäkrade ingår också i vårt erbjudande. Hos MSM Månsarp har vi sedan starten 1968 arbetat med produktutveckling och tillverkning inom metall och vi riktar oss till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktion och hållbarhet. Ersättning
