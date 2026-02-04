Erfaren produktionsberedare
2026-02-04
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en Erfaren produktionsberedare hos vår kund.
Kravprofil Om Kunden Vår kund är ett globalt teknikbolag med stark industriell närvaro i Sverige. Deras anläggning i Västerås utvecklar och tillverkar avancerade robotlösningar som används av kunder världen över. Produktionsmiljön är orderstyrd och varje robot består av både en robotarm och ett styrskåp. Organisationen står inför en stor förändringsresa: en flytt till ett nybyggt robot-campus på 65 000 m2 som planeras stå klart 2026. Detta innebär spännande utmaningar kopplade till effektivisering, modernisering av arbetssätt och en pågående transformation från SAP ECC till SAP S/4HANA. De letar nu efter en erfaren produktionsberedare att ansluta sig till deras organisation. Du blir en del av ett socialt, samarbetsinriktat och ambitiöst team inom Factory IT, där totalt 17 kollegor arbetar nära både produktion och produktutveckling.
Om Uppdraget I rollen som produktionsberedare arbetar du med att förbereda operationslistor och material-allokeringar i SAP PP, för att säkerställa korrekt underlag till produktionsorder. Du samarbetar nära produktionstekniker och bidrar i förbättringsarbeten samt dokumentation kopplad till flytten till det nya robotcampuset. Har du intresse för system och data finns även möjlighet att delta i utvecklingsarbete tillsammans med systemadministratörer, bland annat inom SAP och Power BI.
Dina huvudsakliga ansvarsområden: - Förbereda indata och arbetsstrukturer för produktionsorder - Skapa och underhålla produktionsdokumentation i produktutvecklingsprocessen - Stötta och optimera arbetsflöden i nära samarbete med produktion - Bidra i förberedelserna inför flytten till det nya robotcampuset - Driva kontinuerliga förbättringar av processer och rutiner i SAP - Utbilda produktionstekniker i att skapa routingstrukturer och ta fram utbildningsmaterial - Valfritt: Arbeta med lagerhantering i SAP WM/EWM
Om Dig Du har en teknisk bakgrund - genom utbildning eller motsvarande erfarenhet - och har tidigare arbetat med produktionsberedning, tillverkningsindustri eller liknande roller. Du trivs nära verksamheten och gillar att arbeta strukturerat, lösningsorienterat och tillsammans med andra.
Vi tror att du har: - Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet - Erfarenhet av produktionsberedning och tillverkningsmiljö - God analytisk förmåga och ett lösningsorienterat sätt att arbeta - Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift - Förmåga att arbeta självständigt och samtidigt bidra i team
Meriterande: - Erfarenhet eller intresse för systemutveckling, SAP-transformation eller digitala förbättringsinitiativ - Kunskap inom Power BI-utveckling eller kravhantering
Uppdragsstart: 2026-02-23
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: 2027-06-30
Område: Sweden\Västmanlands län\Södermanlands län\Uppsala län\Stockholms län, ,City:Västerås (VÄSTERÅS)
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
