Erfaren processoperatör sökes till uppdrag i Norrköping
Maskinoperatörsjobb / Norrköping
2025-09-04
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
Vi söker nu engagerade individer för kommande uppdrag hos våra kunder i Norrköping med omnejd. Våra kunder är verksamma inom tillverkningsindustrin och erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du tillsammans med andra skickliga medarbetare strävar efter att uppnå kundens mål.
Dina arbetsuppgifter
Som processoperatör ansvarar du för att övervaka produktionen och säkerställa att processerna följer specifikationer och standarder. Du genomför kvalitetskontroller, dokumenterar resultat och rapporterar avvikelser och produktionsproblem.
Arbetet innefattar felsökning inom ditt område, att upprätthålla ett rent och säkert arbetsområde samt att följa regler inom säkerhet, kvalitet och LEAN. Du bidrar även till teamet genom att dela kunskap och vid behov delta i utbildning av andra operatörer.
Arbetstider innebär kontinuerlig skiftgång. Profil
Du har en teknisk gymnasieutbildning och tidigare erfarenhet inom tillverkningsindustrin. Erfarenhet av LEAN-principer som 5S och TPM är ett stort plus, liksom kunskap om styrsystem som Freelance och robotstyrningsprogramvara. Du hanterar även MS Office på en grundläggande nivå.
Du har grundläggande tekniska kunskaper och en stark problemlösningsförmåga och som person bidrar du till en positiv arbetsmiljö, delar gärna med dig av din kunskap och arbetar noggrant med uppmärksamhet på detaljer. Du har en god inlärningsförmåga, tar dig snabbt an nya uppgifter och är flexibel i din arbetsroll. Självständighet och förmåga att fatta beslut inom givna ramar är också viktiga styrkor. Du är flytande i svenska och kan behärska engelska.
Ansökningsförfarande
Vi jobbar med löpande urval så vänta inte med att söka! Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Sandra Backelin på sandra.backelin@skill.se
eller 011-199468. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Sandra Backelin sandra.backelin@skill.se Jobbnummer
9491885