Erfaren Processingenjör Till Swedish Exergy I Göteborg
2025-09-22
Vill du arbeta med teknik som gör verklig skillnad i den gröna omställningen? Swedish Exergy AB söker nu en praktisk processingenjör som trivs i en roll där teori möter praktik och där resor, problemlösning och tekniska utmaningar är en del av vardagen.Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Som processingenjör blir du en central del av våra projekt - från design och dimensionering till installation, driftsättning och uppföljning. Du kommer även att arbeta praktiskt i vår FoU-anläggning, där du planerar och genomför tester av nya material. Tjänsten är varierad och omfattar både teoretiskt designarbete och praktiska insatser i fält. Du kommer att samarbeta nära vårt tekniska team, säljavdelning och kunder, både i Sverige och internationellt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Dimensionera anläggningar och utrustning, inklusive mass- och värmebalanser.
Formulera och granska PFD, P&ID och processlistor för olika projektfaser.
Utföra processberäkningar för utrustning (pumpar, fläktar m.m.) och rör-/kanalsystem.
Välja och specificera utrustning och instrument i dialog med leverantörer.
Granska konstruktionsunderlag och verifiera funktioner.
Delta i inköp, FAT, installation och driftsättning.
Stötta säljteamet med tekniska underlag och kunddialoger.
Planera och genomföra pilottester i Bäckhammar.
Bidra till utvecklingen av vår FoU-anläggning.
Vem är du?
Vi söker dig med gedigen erfarenhet från processindustrin och ett genuint intresse för teknik och hållbarhetsfrågor. Du har lätt för att växla mellan teori och praktik - från att göra beräkningar på kontoret till att själv ta i med verktygen när det behövs. Som person är du självgående men trivs samtidigt med att samarbeta i team. Med en strukturerad och initiativtagande inställning tar du dig an uppgifter på ett lösningsorienterat sätt. Du gillar att arbeta i en dynamisk miljö med korta beslutsvägar och är jordnära, trygg i dig själv och prestigelös. Kvalifikationer
Minst högskoleingenjör inom kemi/energiteknik eller likvärdig utbildning.
Gedigen erfarenhet av processindustri/energi.
Vana att arbeta med Office 365, särskilt Excel.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Möjlighet att resa nationellt och internationellt.
B-körkort.Om företaget
Swedish Exergy AB är ett svenskt innovationsföretag med huvudkontor i Göteborg. I över 40 år har vi utvecklat och levererat avancerade och energieffektiva tork- och indunstningsanläggningar till kunder världen över. Med vår egenutvecklade Exergy®-teknik, som bygger på torkning i överhettad ångatmosfär, bidrar vi till minskad energiförbrukning, lägre utsläpp och effektivare produktion. Våra lösningar används inom bland annat livsmedel, biomassa, kemikalier och papper. Projekten varierar i storlek mellan 20 till 300 MSEK. Som stöd i utvecklingen har vi en egen FoU-anläggning i Bäckhammar, där vi utvärderar kunders produkter, testar nya applikationer och demonstrerar tekniken.
Vi erbjuder dig:
En roll i ett svenskt spetsteknikföretag med global räckvidd.
En unik produkt med starkt hållbarhetsfokus.
Möjlighet att påverka din egen roll och arbeta med varierande projekt.
Stöd från erfarna kollegor och tekniska experter.
Friskvård, personalbil och flexibla arbetsvillkor.
Välkommen med din ansökan!
Snabbfakta:
Företag: Swedish Exergy AB
Tjänst: Processingenjör
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Göteborg (Gamla Rambergsvägen 34) samt pilotanläggning vid Bäckhammars bruk, Kristinehamn
Sista dag att ansöka är 15/10-2025 Så ansöker du
Vi arbetar löpande med urval, så ansök omgående! Ansökan sker endast via hemsidan adwisehr.se. Denna rekrytering sker i samarbete med AdwiseHR, men Jonas Nyström är rekryteringsansvarig. Välkommen att kontakta Jonas på +46 791 021 472 eller jonas.nystrom@swedishexergy.com
