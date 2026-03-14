Erfaren Processingenjör till spännande projekt inom processindustrin
2026-03-14
Processingenjör till spännande projekt inom processindustrin
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där du får bidra till utvecklingen av framtidens processindustri?
Vi söker nu en erfaren och engagerad processingenjör till vår kund - ett etablerat ingenjörsbolag som arbetar med projekt inom flera olika processindustrier.
I denna roll får du möjlighet att arbeta i spännande projekt från tidiga förstudier till driftsättning, tillsammans med kompetenta kollegor i multidisciplinära team.
Arbetet kan utgå från kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala eller Malmö, samt delvis på distans eller ute hos kund.
Om rollen
Som processingenjör kommer du att spela en viktig roll i tekniska projekt inom processindustrin. Du kommer att arbeta både självständigt och i team med att utveckla och optimera processlösningar.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
Delta i kunduppdrag, förstudier och projektleveranser
Utveckla och designa processlösningar
Ta fram P&ID, processbeskrivningar och komponentlistor
Arbeta med 2D-layouter i AutoCAD
Ta fram och tolka kravspecifikationer och förfrågningsunderlag
Vara teknisk kontaktperson mot leverantörer och entreprenörer
Delta i riskanalyser såsom HAZOP och projektriskanalyser
Samverka med andra discipliner såsom instrument, automation, el och rörkonstruktion
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet inom processindustrin
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen
Har erfarenhet från exempelvis energi, kemisk industri, livsmedel eller läkemedel
Har erfarenhet av AutoCAD och framtagning av P&ID
Har god förståelse för multidisciplinära projekt
Har erfarenhet av riskanalyser som HAZOP
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Har B-körkort
Om vår kund
Vår kund är ett etablerat ingenjörsbolag som arbetar med projekt och konsulttjänster inom processindustrin. Bolaget levererar både specialistkompetens och kompletta projektlösningar till kunder inom bland annat energi, kemi, livsmedel och läkemedel.
Med lång erfarenhet i branschen arbetar företaget nära sina kunder genom hela projektcykeln - från idé och design till implementation och driftsättning. Fokus ligger på teknisk kvalitet, innovation och långsiktiga kundrelationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7388162-1893647". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selectus Bemanning AB
https://jobs.selectus.se
Södertälje Science Park AB
)
151 36 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
